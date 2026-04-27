Radu Miruță a comentat despre posibilitatea înființării unui partid nou, format din USR și aripa Bolojan din PNL, în cazul în care actualul premier ar pierde conducerea formațiunii. Astfel de speculații circulă în spațiul public, în aceste zile.

Radu Miruță evită răspusul direct

a fost întrebat în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să piardă , în cazul reușitei moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Concret, a fost chestionat Radu Miruță, există posibilitatea apariției unei noi construcții politice formate din USR și aripa Bolojan din PNL?

Ministrul a evitat un răspuns pe acest subiect, însă a admis că există puncte comune între cei doi USR, și anumiți oameni din PNL.

„Nu suntem acolo astăzi (la înființarea unei construcții politice noi – n. red.) Văd că sunt multe lucruri asupra cărora avem viziune comună cu premierul Ilie Bolojan și și cu oameni din PNL și nu-i un lucru rău acesta. Tot timpul le-am spus și colegilor din USR și partenerilor din PNL că nu trebuie să ne supărăm că mai suntem asemănători pe câte un culoar politic. Este o scenă pe care cu toții putem demonstra că suntem mai buni decât ceilalți. Faptul că ne suprapunem în unele idei este un bine pentru România să suntem mai mulți care vrem același lucru”, a explicat Radu Miruță.

Ce spune despre reluarea colaborării dintre PNL și PSD

Dacă despre o nouă construcție politică USR-PNL aripa Bolojan refuză să vorbească, Radu Miruță s-a lansat într-o tiradă despre consecințele înțelegerii PSD-PNL, din guvernarea trecută. El a precizat că renunțarea la Ilie Bolojan ca președinte al PNL, în contextul pierderii funcției de premier, va fi o decizie strict a acestui partid, la fel ca și reluarea alianței cu PSD.

„Despre ipoteza ca PNL să renunțe la domnul președinte Ilie Bolojan, premier, și să se ducă cu PSD este decizia Partidului Național Liberal. Eu pot doar să vă spun că am văzut până mai deunăzi cum a fost acea coaliție Nicu și Marcel. Și-a arătat atracția din partea populației, nu și-au băgat candidat în turul doi la alegerile prezidențiale, n-au reușit să câștige Primăria București nici împreună nici separate. Și PNL și PSD au luat cele mai mici scoruri din istoria post-decembristă a acestor partide politice”, a comentat Miruță.

Din perspectiva sa, o astfel de înțelegere ar avea consecințe negative pentru țară, deoarece ar însemna un regres.

„Vor să se întoarcă tot acolo? Pentru ei este foarte bine, pentru țara asta sunt câțiva pași înapoi. Și nu este ca și cum noi trăim câte 250 de ani să spunem n-are nimic, încă trei ani, încă cinci ani, țara asta merge înapoi că avem timp să ne redresăm. Provocarea este de a accelera ritmul în care ne apropiem de aceste țări”, a mai spus politicianul USR.