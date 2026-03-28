Alina Bădic a prezentat pentru săptămâna 29 martie – 4 aprilie, într-o nouă ediție a emisiunii „ ”. Tema pusă în discuție a fost legată de focul cosmic și influența impulsului astral asupra existenței umane.

Alina Bădic a prezentat emisiunea „360 de grade”

În emsisiunea de din 28 martie, experta în a vorbit despre ceea ce trebuie să facem, din perspectivă astrală, pentru a înțelege mai bine momentul prin care trecem. O altă temă abordată, împreună cu invitatul său, Sorin Lucaci, a fost cea legată de sufletele gemene și despre întâlnirile predestinate.

„Se spune că soarta are un nucleu divin. Că este ideal să trăim în mod conștient. Este omul modern în căutarea sufletului? Există o sursă inteligentă care ne oferă informații despre secretele vieții interioare, revelând factori ascunși care sunt atât de necesari. Cum să vedem la 360 de grade tot ceea ce ni se întâmplă? Cum să înțelegem mai bine această contabilitate cosmică?

Există o putere cosmică formatoare, există ierarhii zodiacale, există simbolism astrologic. Rămâne steaua sub care ne-am născut steaua călăuză de-a lungul întregului ciclu al existenței noastre? Astăzi vom vedea ce este focul cosmic, în ce moment impulsul astral este cel mai dinamic și ce trebuie să facem în acele momente. Vom vorbi despre tot ce înseamnă sufletele gemene și ce sunt întâlnirile”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii.

Horoscop pentru săptămâna 29 martie – 4 aprilie

Berbec

„Pentru Berbeci este o săptămână foarte încărcată de evenimente. Mercur este dominat de toanele lunare și se află pe Casa a XII-a, deci sunteți foarte interesați să purtați discuții de suflet, despre lucruri care au legătură cu iubirea, cu ceea ce contează cu adevărat pentru dumneavoastră din punct de vedere suflesc și căutați să purtați astfel de discuții cu persoane care vor avea o influență consistentă în viața dumneavostră…”

Taur

„Taurii se uită puțin înapoi – pentru că este foarte bine aspectată Casa a XII-a, a sufletului – la acele situații care la un anumit moment au fost scoase din context și nu au funcționat ca la carte. Există situații, în viața dumneavoastră care nu au funcționat ca la carte. Pot fi conflicte tacite, pot fi persoane cu un grad mai nefiresc de lipsă de onestitate ș.a.m.d. Acum apar niște gardieni astrali care vă spun întregul adevăr și vă arată aceste persoane…”

Gemeni

„Dumneavoastră, Gemenii, aveți o capacitate incredibilă, în această perioadă – aveți două planete foarte puternice Uranus pe Casa a XII-a și Jupiter pe următoarea casă, deci Uranus este în casa anterioară, iar Jupiter în cea care urmează. Deci, aveți o capacitate incredibilă de a alege. Cu Jupiter pe Casa a II-a puteți alege lururile și aveți o inspirație incredibilă…”

Alina Bădic a prezentat rubrica de predicții pentru săptămâna 29 martie – 4 aprilie

Rac

„Pentru nativii Rac îl avem pe Mercur, acest purtător de vești astrale, atît de puternic ce vă zâmbește, vă face cu ochiul, prin conjuncția cu Nodul Nord, într-un semn prieten. Și Marte, de asemenea. Deci, pe undeva, vi se prezice, vi se arată care va fi drumul. Este ca și cum vine cineva și vă transmite un mesaj concret. Apare cineva în viața dumneavoastră și vă spune: «Să știi că săptămâna următoare energiile cosmice proiectate vor fi următoarele:…»”

Leu

„Pentru nativii Leu am tot vorbit despre Poarta de Aur care se deschide. Este o poartă astrală chiar de aur, cu Saturn – Neptun – Soare – Venus – Chiron în semnul Berbecului, acest foc cosmic despre care am vorbit. Și dumneavoastră, foc, la rândul dumneavoastră. Într-un fel putem vorbi despre lecția puterii în iubire. Mare atenție, acum este o dispută legată de iubire, acolo unde avem putere versus credință…”

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară avem o buclă a timpului. există două tipologii. Există o dată când vi se pare că timpul a stat și lucrurile nu s-au mișcat deloc, dar există și o zonă în care vă agresează foarte multe lucruri. Este destul de dificil să interpretăm, pentru nativii Fecioară, deoarece pe de-o parte avem foarte mult potențial, vreți să faceți foarte multe lucruri, dar este și o zonă de hipnoză, ceva care vă hipnotizează, ca să nu puteți face…”

Previziuni astrale în săptămâna 29 martie – 4 aprilie

Balanță

„În această perioadă, nativii Balanță ar trebui să urmărească foarte mult simbolistica lunară – chiar am vorbit despre faptul că Luna se poate găsi fie în interiorul, fie în exteriorul orbitei Pământului. Dacă se află în exterior este foarte mult sub imboldul lui Marte, dacă este mai mult pe zona de interior, urmează simbolistica venusiană. De foarte multe ori, puțină lume știe acest lucru, Luna și Soarele funcționează ca o singură planetă pentru că-și împrumută foarte mult din caracteristici. Și nu doar atunci când avem Lună plină, Lună nouă sau Eclipsă…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion avem o responsabilitate foarte mare. Saturn își dă mâna cu Neptun și cu Soarele și este aici o responsabilitate care s-ar putea să vi se pară puțin apăsătoare pentru că Uranus este opus și conjunct cu…. Ceva apasă pe umerii dumneavoastră. Aveți o preocupare care tot rulează, rulează. Aceasta este poarta astrală care se deschide, o preocupare, ceva care tot vă trage la răspundere, o responsabilitate care se cere rezolvată…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător, pentru că știm deja că zona aceasta de la Balanță la Berbec vorbește despre vegetația latentă. Acum avem o poartă astrală deschisă, avem foarte multe planete, Pluto, Marte, Mercur și Nodul Nord sunt pe zona aceasta latentă, restul planetelor sunt pe zona de germinație. Și atunci puteți să urmăriți toate impulsurile celorlalți. Săgetătorul este într-o zonă de expansiune a conștiinței și trebuie să urmăreascătoate simbolurile renașterii…”

Horoscop Alina Bădic pentru 29 martie – 4 aprilie

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn avem, foarte alert, acest foc cosmic care poate vorbi și despre șansa de a întâlni niște suflete gemene, care să funcționeze exact ca dumneavoastră. Acum vorbim despre o sinteză pe care o fac Saturn și Neptun. Ele sunt atât de puternice și se pot respinge îngrozitor, dar se pot și suprapune într-un mod în care rămân așa pentru totdeauna. Dar nativii Capricorn trebuie să identifice fără echivoc tot ce le face plăcere, le priește, le aduce bucurie sufletească…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător chiar vorbim despre această putere a focului cosmic pentru că ceva chiar vă protejează. Nativii Vărsător trebuie să identifice acea persoană care-i protejează în această perioadă. Poarta astrală vorbește despre persoana protector…”

Pești

„Pentru nativii Pești știm că guvernatorul dumneavoastră Neptun reprezintă puterea de a dizolva ceva. În această perioadă Neptun este foarte puternic, deci se presupune că am dizolvat, am renunțat la lucrurile la care trebuia să renunțăm. Dar, dacă vă știți cu musca pe căciulă, în sensul în care mai sunt lucruri, mai sunt situații la care nu ați renunțat, dar care nu mai au ce căuta în destinul dumneavoastră, este bine să o faceți în perioada imediat următoare…”