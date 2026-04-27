România își reafirmă statutul de aliat-cheie al Statelor Unite la . Președintele Nicușor Dan a discutat luni seară cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Daniel P. Driscoll.

Tema principală a fost consolidarea parteneriatului strategic, în special în domeniile apărării și economiei. Șeful statului a subliniat că România este pregătită să investească mai mult și să își asume un rol mai activ în propria securitate.

Pleased to discuss with Secretary of the Dan Driscoll security topics of shared interest and ways to enhance our enduring RO-US Strategic Partnership, with a special focus on defence and economy. We agreed that there is a need to step up our cooperation in order to take… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după discuția cu oficialul american

„Mă bucur că am discutat cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun şi despre modalităţi de consolidare a parteneriatului nostru strategic durabil dintre , cu accent special pe apărare şi economie.

Am convenit asupra necesităţii de a intensifica cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunităţile de colaborare din industria de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile”, se arată într-o postare pe .

Nicușor Dan a subliniat că țara noastră este dispusă să își intensifice eforturile atât pentru propria securitate, cât și pentru consolidarea securității NATO.

„România rămâne cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu”, a transmis preşedintele României.