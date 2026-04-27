Acasa » Eveniment » Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: „România este pregătită să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei”

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 23:53
Sursă Foto: X.com - @NicusorDanRO
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după discuția cu oficialul american
  2. De ce este nevoie de adaptare la noul context de securitate

România își reafirmă statutul de aliat-cheie al Statelor Unite la Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a discutat luni seară cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA, Daniel P. Driscoll.

Tema principală a fost consolidarea parteneriatului strategic, în special în domeniile apărării și economiei. Șeful statului a subliniat că România este pregătită să investească mai mult și să își asume un rol mai activ în propria securitate.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după discuția cu oficialul american

„Mă bucur că am discutat cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun şi despre modalităţi de consolidare a parteneriatului nostru strategic durabil dintre România şi SUA, cu accent special pe apărare şi economie.

Am convenit asupra necesităţii de a intensifica cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunităţile de colaborare din industria de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile”, se arată într-o postare pe X.

Nicușor Dan a subliniat că țara noastră este dispusă să își intensifice eforturile atât pentru propria securitate, cât și pentru consolidarea securității NATO.

„România rămâne cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu”, a transmis preşedintele României.

De ce este nevoie de adaptare la noul context de securitate

Președintele Nicușor Dan a subliniat că România și Statele Unite împărtășesc aceeași viziune privind necesitatea diversificării eforturilor pentru a face față actualului mediu de securitate.

„Amândoi împărtăşim opinia că ar trebui să ne diversificăm eforturile pentru a ne adapta la mediul de securitate existent. Există încă un potenţial imens în cadrul cooperării noastre bilaterale şi suntem gata să intensificăm toate eforturile cu scopul de a obţine rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al ţărilor şi cetăţenilor noştri”, se mai arată în postarea acestuia.

