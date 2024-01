Alina Bădic: Relevant mi se pare, la acest sfârșit de an, să înțelegem ce tip de greșeli am făcut. Finalul lui 2023 vine cu următoarea propunere, aceea de a face evaluarea pe orizontală (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în emisiunea „360 de grade” despre ce e relevant în legătură cu sfârșitul anului care tocmai se încheie și despre faptul că finalul lui 2023 vine cu următoarea propunere, aceea de a face evaluarea pe orizontală.

“Tot relevant mi se pare mie la acest sfârșit de an să înțelegem ce tip de greșeli am făcut. Mi se pare foarte dificil să te vezi din exterior, ca și când te-ai analiza, ai fi obiectiv și ai spune și eu greșesc. Foarte interesant este faptul că cu toții ne plângem. Spre exemplu, avem foarte multe situații în care comentăm, avem reclamații la adresa Universului și le facem destul de regulat. Și, totuși, ne scapă ceva, ne scapă esența acelei situații. Uneori nici măcar nu avem noțiunea a ceea ce reclamăm. Spunem de multe ori, spre exemplu, m-au dezamăgit toți prieteni, m-a dezamăgit Ionescu, Popescu și așa mai departe. Te-au dezamăgit acești oameni, de acord, dar vreodată acești oameni au fost prietenii tăi?

Neptun în Pești vorbește și despre triere a oamenilor din jurul nostru.

Două tipuri de evaluare trebuie să facem pentru acest 2023, o evaluare care se va face pe orizontală, adică trebuie să știm, am avut un plus financiar, am avut grijă de partea financiară, unde am cheltuit în exces, unde, poate, am fost naiv, unde am creditat nu a fost bine ce am făcut sau profesional, mi-am dat silința să am ascensiunea pe care aș putea să o am, cu atuurile pe care mi le-a dat Universul și așa mai departe. Această evaluare pe orizontală se face în toate domeniile concrete de viață unde trebuie să evaluăm, este absolut firesc, dar trebuie făcută și o evaluare pe verticală. Adică să vedem unde am respectat principiile și aici este puțin haos.

Spunea la un moment dat cineva, dacă fiecare ar pune regulile lui, pentru că de multe ori avem tendința și mai ales atunci când intrăm în polemică cu cineva, de cele mai multe ori cu apropiații, fiecare își susține punctul de vedere cu o vehemență, care pare ca și când celălalt oricum nu are dreptate, dar această evaluare trebuie să se facă și în acord cu niște reguli divine, care sunt de necontestat. Spre exemplu, este o regulă pe care, evident, nu poate nimeni, cred, să o conteste și anume faptul că Dumnezeu este iubire. În momentul în care a ieșit din iubire este un lucru simplu. Unii spun este dezordine în casă, nu pot să mă relaxez, a greșit, a furat sau a înșelat sau a mințit.

De foarte multe ori, tocmai persoana care acuză nu mai este în iubire.

Mare atenție la aceste evaluări, să le facem corect, nu trebuie să punem etichete unor situații care niciodată nu au avut acea etichetă. Te superi că cineva nu-ți este prieten când niciodată, din punct de vedere al Universului, persoana respectivă nu ți-a fost prieten, adică doar faptul că ai avut o afacere cu cineva sau cunoști o persoană de foarte mult timp, nu înseamnă prietenie. Prieten îți este cineva pe care poți să-l vezi o dată pe an, dar întâlnești acea persoană fix într-o zi în care ești foarte supărat, într-o zi în care sufletul tău este abătut și printr-o propoziție, doar pentru că este pe o vibrație pe aceeași frecvență cu tine sufletește, persoana respectivă îți ridică efectiv frecvența, îți spune un lucru care se mulează pe sufletul tău perfect și din acel moment vezi viața altfel, îți intri pe o linie pozitivă de destin, totul se reglează și te gândești, uite, o persoană pe care o văd o dată pe an a avut această noblețe, pentru că îți trebuie un anumit soi de noblețe să poți să ajungi la sufletul cuiva. Și de aceea de multe ori ne trezim că atunci când suntem într-un moment de cumpănă, poate nu ne sunăm persoanele pe care le vedem toată ziua și de multe ori te gândești la persoane care simți tu că, poate, sufletește te-ar înțelege.

Deci acest sfârșit de 2023 vine cu următoarea propunere, aceea de a face evaluarea pe orizontală. Încă o dată, eu nu neg că trebuie să ne gândim și din punct de vedere concret, dacă poate am fost prea cheltuitori, poate am fost prea permisivi, poate am fost naivi, poate am fost creduli, și așa mai departe și acestea sunt defecte.