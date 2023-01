Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. De ce e mai mică prosperitatea la români în Anul Iepurelui (VIDEO)

Alina Bădic și invitații săi din ediția specială a emisiunii „360 de grade”, Marian Golea și Anca Dimancea, au vorbit despre Anul Iepurelui, un an cu 13 luni zodiacale, care a început sâmbătă seară.

Anca Dimancea spune că „anul e foarte lung”.

„Anul e foarte lung, are 13 luni zodiacale și una dintre ele se repetă. Care este aceea, luna de Iepure, deci vom avea două luni de Iepure într-un an de Iepure și atunci pot să apară probleme. Aș spune așa, este un an al trădărilor, cum ai spus tu mai devreme, pentru că iepurele știe să disimuleze, știe să se strecoare, este puțin șmecheraș așa câteodată și, de multe ori, își vede interesul, ceea ce nu e rău, pentru un nativ Iepure e foarte bine”, a explicat ea.

„Sunt anumite aspecte, energii foarte, foarte multe (…). Vreau să vă spun că nu am scăpat de doi Tigri în an, deci în an predomină Tigrul în continuare (…). Este an de Iepure, dar cu doi Tigri acolo și uite cum apar posibile depresii pentru foarte multă lume, sau probleme în plan emoțional”, a continuat Anca Dimancea.

Marian Golea a precizat că anul a început sâmbătă seară, la ora 10:53.

„Al doilea lucru important, chart-ul anului este total dezechilibrat, existând cinci elemente de Lemn, două de Apă și unul de Foc. În Asia există mai multe Focuri, există trei Focuri, când se face chart-ul anului, și din cauza aceasta ei au spus că acolo va fi prosperitate. La noi, la săracii români, prosperitatea e una mică, care vine și cu un stâlp prost. De ce? Pentru că vine pe stâlpul căsătoriei și acolo acela este de fapt singurul stâlp de distrugere din chart-ul anului. Din cauza asta, noi spunem, există dragoste, dar vor exista foarte multe neînțelegeri în familie”, a punctat Marian Golea.

