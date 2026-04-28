O femeie din Italia a trăit timp de șapte ani cu groaza că are o formă agresivă de cancer, pentru ca în final să descopere că tumoarea extirpată aparținea, de fapt, unei alte persoane.

Cum a început coșmarul prin care a trecut o femeie din Italia

Totul a pornit în anul 2018, în urma unui control de rutină care a scos la iveală câteva semne suspecte. Medicii din i-au făcut rapid o biopsie, iar diagnosticul a fost de carcinom agresiv de gradul III.

Speriată și presată de timp, pacienta a acceptat imediat soluția propusă de doctori. Astfel, în noiembrie 2018, aceasta a fost supusă unei mastectomii totale.

Între 2021 și 2024, pacienta a mai trecut prin încă șase intervenții chirurgicale pentru reconstrucție și corectarea sechelelor estetice.

Ce s-a descoperit că, de fapt, diagnosticul a fost pus greșit

Adevărul a ieșit la iveală abia în aprilie 2025, în urma unei expertize medico-legale care a ridicat semne de întrebare asupra probelor inițiale.

Potrivit , S-a observat o neconcordanță între numărul de fragmente de țesut prelevate la biopsie și cele analizate efectiv în laborator. Pentru a lămuri situația, s-a dispus efectuarea unui test genetic care să compare ADN-ul pacientei cu materialul biologic păstrat din 2018.

Rezultatul a fost unul șocant: țesutul canceros care a dus la amputarea sânului nu îi aparținea. Probele fuseseră încurcate fie în timpul transportului, fie în laboratorul spitalului, iar diagnosticul de cancer fusese pus pe baza analizelor unei alte femei.

Practic, timp de șapte ani, pacienta a fost tratată pentru o boală pe care nu a avut-o niciodată, totul din cauza unei neglijențe medicale incredibile.

Ce despăgubiri cere acum victima

Femeia, care are acum 51 de ani, solicită daune de câteva milioane de euro pentru mastectomia inutilă, cele șapte operații suferite și trauma psihologică imensă. Justiția încearcă acum să stabilească exact momentul în care s-au schimbat probele și cine poartă responsabilitatea principală.

Cazul se află pe rolul unei instanțe civile, după ce încercările de mediere între victimă și spitale au eșuat. Dacă părțile nu vor ajunge la un acord financiar în următoarele luni, procesul va continua pentru a stabili valoarea finală a prejudiciului.