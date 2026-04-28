Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 22:32
Sursa foto: Pixabay / @Innviertlerin
Cuprins
  1. Cum a ajuns județul Dâmbovița lider național în agricultură
  2. De ce scad cifrele în zootehnie deși când vine vorba de producția de ouă suntem primii
  3. Care este viitorul economic al județului

Când vine vorba de producția agricolă, județul Dâmbovița a reușit performanța de a ocupa primul loc pe țară la categoriile legume, fructe și ouă.

Cum a ajuns județul Dâmbovița lider național în agricultură

Rezultatele economice pentru anul 2025 pun județul Dâmbovița pe harta marilor producători din România. Directorul Direcției de Statistică a explicat că succesul se datorează în special culturilor vegetale, unde cifrele sunt impresionante.

Gabriela Neamțu a detaliat aceste reușite în cadrul unei ședințe oficiale:

„În judeţul Dâmboviţa, producţia vegetală este orientată cu precădere către cereale boabe, cartofi, legume şi fructe. Din acest punct de vedere, Dâmboviţa se situează în categoria marilor producători ai ţării. În judeţul Dâmboviţa s-a realizat 8,6% din producţia de legume a ţării şi anume 180,8 mii tone, ceea ce ne-a dus pe locul întâi pe ţară. Deci, la legume suntem pe locul întâi. La fructe am produs 9,9% din producţia de fructe a ţării şi suntem pe locul întâi pe ţară. Avem 134 mii de tone. La producţia de cartofi am realizat 8,6% din producţia de pe ţară, 90,5 mii tone şi avem locul 3 pe ţară”, a declarat Gabriela Neamțu, potrivit Agerpres.

De ce scad cifrele în zootehnie deși când vine vorba de producția de ouă suntem primii

Deși la capitolul ouă Dâmbovița domină piața cu 256 de milioane de bucăți produse, situația în rândul crescătorilor de animale mari este una îngrijorătoare.

Datele arată o scădere drastică a efectivelor de bovine față de deceniile trecute. Statisticile indică faptul că, în prezent, județul se bazează mai mult pe păsări și pe cultura pământului.

„Avem destul de puţine animale faţă de cât aveam când am venit eu acum 30 de ani în statistică şi anume am rămas cu 18,5 mii capete bovine, erau 156 de mii când am venit eu acum mulţi ani (…). Deci, avem 18,5 mii capete bovine, 38 mii capete porcine, 76 de mii ovine şi caprine şi 2.750 de mii păsări”, a afirmat Gabriela Neamțu.

Care este viitorul economic al județului

Chiar dacă Dâmbovița ocupă locuri fruntașe, anul trecut a adus și provocări.  Valoarea agriculturi a scăzut din cauza dificultăților din sectorul vegetal.

Cu toate acestea, producția animală a dat semne de creștere, compensând parțial pierderile. Terenul arabil rămâne cea mai mare resursă a județului, reprezentând peste 70% din suprafața agricolă totală.

„Agricultura are o contribuţie de 5,6% la valoarea adăugată brută a judeţului, având o valoare de 2.750,4 milioane lei în anul care a trecut, în scădere, în termeni reali, cu 13,5% faţă de anul precedent. Avem scădere, dar producţia vegetală a scăzut cu 19,4%, dar producţia animală a crescut cu 5,9%. Terenul agricol măsura 243.000 de hectare, din care 70,6% era teren arabil, 16% păşuni, 8,6% fâneţe, 4,8% livezi şi vii. Producţia agricolă este reprezentată de cultură vegetală, care deţine 72,2% din totalul producţiei agricole şi de creşterea animalelor, care deţine 27,8%”, a mai spus Gabriela Neamțu.

Citește și...
Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
Știri Locale
Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
Știri Locale
Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
Știri Locale
Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Știri Locale
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Știri Locale
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Știri Locale
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Știri Locale
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Știri Locale
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
Știri Locale
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Știri Locale
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
