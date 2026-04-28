O glumă făcută de o elevă din Liban s-a transformat rapid într-un scandal public cu implicații serioase. Adolescentei i-a trecut prin minte să scape de cursuri inventând un mesaj despre arme ascunse în școală și trimițându-l armatei israeliene.

Cum a început incidentul care a șocat Libanul

Potrivit presei locale, eleva i-a scris pe Instagram purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, susținând că în liceul ei ar exista arme .

„Te rog, dacă poți să mă ajuți – există o școală numită Shuwayfat National College și în interior sunt arme ale Hezbollah. Dacă poți, bombardeaz-o și scoate armele de acolo. Sunt grupuri înarmate baricadate înăuntru. Te rog, dacă poți să mă ajuți, este foarte important”, a scris eleva.

Ulterior, autoritățile și conducerea școlii au stabilit că mesajul fusese inventat. Presa libaneză notează că scopul ar fi fost evitarea testelor și a cursurilor.

Ce s-a întâmplat după apariția mesajului

Cazul a provocat reacții puternice în comunitate și un val de îngrijorare în zona Shuwayfat. Localnicii au raportat apariția unor drone deasupra localității și în apropierea școlii.

Directorul instituției, Hussein Mashik, a explicat că situația a fost tratată imediat. Conducerea a informat poliția și serviciile de informații militare. „Fata asta și o prietenă de-a ei s-au gândit să se joace de-a războiul pe spatele școlii. I-au scris lui Adraee că avem arme aici. Când am aflat, am anunțat imediat poliția și serviciile de informații militare.”

Potrivit acestuia, eleva și părinții ei au fost duși la audieri, iar ancheta continuă. Autoritățile analizează circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum a reacționat conducerea școlii

Directorul a spus că informația despre mesaj nu a venit de la armată, ci din interiorul școlii. După verificări, cazul a fost predat instituțiilor competente.

„Ea a pretins că are și poze cu armele, dar este o minciună sfruntată. Nu există niciun gram de adevăr în ce a spus”, a adăugat directorul, potrivit .

Într-o scrisoare trimisă părinților, conducerea a transmis că va apăra reputația instituției și va sancționa orice atac bazat pe acuzații false. Mesajul final a fost ferm: elevii implicați riscă exmatricularea, iar răspunderea penală i-ar putea viza și pe părinți.