Acasa » Externe » O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram

O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram

Iulia Petcu
28 apr. 2026, 22:34
O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a început incidentul care a șocat Libanul
  2. Ce s-a întâmplat după apariția mesajului
  3. Cum a reacționat conducerea școlii

O glumă făcută de o elevă din Liban s-a transformat rapid într-un scandal public cu implicații serioase. Adolescentei i-a trecut prin minte să scape de cursuri inventând un mesaj despre arme ascunse în școală și trimițându-l armatei israeliene.

Cum a început incidentul care a șocat Libanul

Potrivit presei locale, eleva i-a scris pe Instagram purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, susținând că în liceul ei ar exista arme Hezbollah.

„Te rog, dacă poți să mă ajuți – există o școală numită Shuwayfat National College și în interior sunt arme ale Hezbollah. Dacă poți, bombardeaz-o și scoate armele de acolo. Sunt grupuri înarmate baricadate înăuntru. Te rog, dacă poți să mă ajuți, este foarte important”, a scris eleva.

Ulterior, autoritățile și conducerea școlii au stabilit că mesajul fusese inventat. Presa libaneză notează că scopul ar fi fost evitarea testelor și a cursurilor.

Ce s-a întâmplat după apariția mesajului

Cazul a provocat reacții puternice în comunitate și un val de îngrijorare în zona Shuwayfat. Localnicii au raportat apariția unor drone deasupra localității și în apropierea școlii.

Directorul instituției, Hussein Mashik, a explicat că situația a fost tratată imediat. Conducerea a informat poliția și serviciile de informații militare. „Fata asta și o prietenă de-a ei s-au gândit să se joace de-a războiul pe spatele școlii. I-au scris lui Adraee că avem arme aici. Când am aflat, am anunțat imediat poliția și serviciile de informații militare.”

Potrivit acestuia, eleva și părinții ei au fost duși la audieri, iar ancheta continuă. Autoritățile analizează circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum a reacționat conducerea școlii

Directorul a spus că informația despre mesaj nu a venit de la armată, ci din interiorul școlii. După verificări, cazul a fost predat instituțiilor competente.

„Ea a pretins că are și poze cu armele, dar este o minciună sfruntată. Nu există niciun gram de adevăr în ce a spus”, a adăugat directorul, potrivit Antena3.

Într-o scrisoare trimisă părinților, conducerea a transmis că va apăra reputația instituției și va sancționa orice atac bazat pe acuzații false. Mesajul final a fost ferm: elevii implicați riscă exmatricularea, iar răspunderea penală i-ar putea viza și pe părinți.

Citește și...
Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
Externe
Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
 O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
Externe
 O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență
Externe
Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență
Cadou special oferit de Charles al III-lea lui Donald Trump. Gestul prin care regele încearcă să refacă relația dintre SUA și Marea Britanie
Externe
Cadou special oferit de Charles al III-lea lui Donald Trump. Gestul prin care regele încearcă să refacă relația dintre SUA și Marea Britanie
Peter Magyar vrea o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Discuția vizează drepturile minorității maghiare din Ucraina
Externe
Peter Magyar vrea o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Discuția vizează drepturile minorității maghiare din Ucraina
Numele lui Steven Seagal apare într-un dosar penal în Ucraina! Ce au descoperit anchetatorii
Externe
Numele lui Steven Seagal apare într-un dosar penal în Ucraina! Ce au descoperit anchetatorii
Războaiele viitorului se mută în cosmos. Analiza experților spațiali pornind de la blocada Ormuzului
Externe
Războaiele viitorului se mută în cosmos. Analiza experților spațiali pornind de la blocada Ormuzului
Prețurile la energie explodează. Banca Mondială avertizează asupra unui nou val de scumpiri în 2026
Externe
Prețurile la energie explodează. Banca Mondială avertizează asupra unui nou val de scumpiri în 2026
Teoria care a explodat după atacul asupra lui Trump. Mesajul considerat „din viitor”
Externe
Teoria care a explodat după atacul asupra lui Trump. Mesajul considerat „din viitor”
Regele Charles al III‑lea și regina Camilla primiți la Casa Albă. Trump: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii” (VIDEO)
Externe
Regele Charles al III‑lea și regina Camilla primiți la Casa Albă. Trump: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii” (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
23:54 - Companiile aeriene cer schimbarea regulilor UE în plină criză. Cum ar putea fi afectați pasagerii
23:53 -  O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
23:50 - Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
23:24 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Bolojan. Ce mesaj îi transmite premierului înainte de moțiunea de cenzură
23:13 - FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
23:12 - „E sub scaun!” Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic
23:09 - Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
22:32 - Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
22:31 - Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență