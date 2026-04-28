Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza

Iulia Petcu
28 apr. 2026, 23:09
Primăria Brașov introduce noi măsuri pentru calmarea traficului pe una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului. Pe Bulevardul Griviței au apărut semafoare inteligente care sancționează automat șoferii grăbiți.

Cum funcționează noile semafoare din Brașov

Sistemele au fost instalate în zona pasajului Fartec, un sector intens circulat și cunoscut pentru traficul constant. Dispozitivele sunt amplasate la două treceri de pietoni.

Un semafor se află aproape de intersecția cu strada Codrii Cosminului, iar celălalt în zona Transgaz. Ambele sunt conectate la radare care monitorizează viteza vehiculelor, scrie Brașov.net.

Dacă un șofer depășește limita legală, radarul transmite imediat comanda către semafor. În acel moment, culoarea se schimbă pe roșu pentru aproximativ zece secunde.

Ce efect urmăresc autoritățile locale

Prin această soluție, conducătorii auto sunt obligați să reducă viteza și să oprească temporar. Scopul principal este creșterea siguranței în apropierea trecerilor de pietoni. Municipalitatea mizează pe prevenție, nu doar pe sancțiuni clasice. Sistemul intervine direct în trafic și descurajează comportamentul riscant al șoferilor, relatează HotNews.

Măsura vine într-o zonă unde circulația este intensă în mare parte a zilei. Tocmai de aceea, controlul vitezei a devenit o prioritate locală.

Unde a mai fost testată această soluție

Autoritățile spun că ideea nu este nouă pentru Brașov. Un sistem asemănător funcționează deja pe strada Lungă. Acolo au fost montate anterior patru instalații de același tip. Extinderea către Bulevardul Griviței sugerează că primele rezultate au fost considerate utile.

În același timp, semafoarele pentru pietoni își păstrează modul normal de operare. Traversarea se face tot prin apăsarea butonului dedicat, fără alte schimbări.

Citește și...
Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
Știri Locale
Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
Știri Locale
Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
Știri Locale
Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Știri Locale
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Știri Locale
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Știri Locale
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Știri Locale
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Știri Locale
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
Știri Locale
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Știri Locale
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Ultima oră
23:59 - Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
23:54 - Companiile aeriene cer schimbarea regulilor UE în plină criză. Cum ar putea fi afectați pasagerii
23:53 -  O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
23:50 - Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
23:24 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Bolojan. Ce mesaj îi transmite premierului înainte de moțiunea de cenzură
23:13 - FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
23:12 - „E sub scaun!” Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic
22:34 - O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
22:32 - Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
22:31 - Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență