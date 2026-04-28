Primăria Brașov introduce noi măsuri pentru calmarea traficului pe una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului. Pe Bulevardul Griviței au apărut semafoare inteligente care sancționează automat șoferii grăbiți.

Cum funcționează noile semafoare din Brașov

Sistemele au fost instalate în zona pasajului Fartec, un sector intens circulat și cunoscut pentru traficul constant. Dispozitivele sunt amplasate la două treceri de pietoni.

Un semafor se află aproape de intersecția cu strada Codrii Cosminului, iar celălalt în zona Transgaz. Ambele sunt conectate la radare care monitorizează viteza vehiculelor, scrie .

Dacă un șofer depășește limita legală, radarul transmite imediat comanda către semafor. În acel moment, culoarea se schimbă pe roșu pentru aproximativ zece secunde.

Ce efect urmăresc autoritățile locale

Prin această soluție, conducătorii auto sunt obligați să reducă viteza și să oprească temporar. Scopul principal este creșterea siguranței în apropierea trecerilor de pietoni. Municipalitatea mizează pe prevenție, nu doar pe sancțiuni clasice. Sistemul intervine direct în trafic și descurajează comportamentul riscant al șoferilor, relatează HotNews.

Măsura vine într-o zonă unde circulația este intensă în mare parte a zilei. Tocmai de aceea, controlul vitezei a devenit o prioritate locală.

Unde a mai fost testată această soluție

Autoritățile spun că ideea nu este nouă pentru Brașov. Un sistem asemănător funcționează deja pe strada Lungă. Acolo au fost montate anterior patru instalații de același tip. Extinderea către Bulevardul Griviței sugerează că primele rezultate au fost considerate utile.

În același timp, pentru pietoni își păstrează modul normal de operare. Traversarea se face tot prin apăsarea butonului dedicat, fără alte schimbări.