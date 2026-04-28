Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ținut să-i dea replica lui Ilie Bolojan, în contextul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. El a demontat fiecare dintre acuzațiile făcute la adresa sa, cu o zi înainte de actualul premier.

a precizat, din nou, că între PSD și AUR există o singură înțelegere, parlamentară, pentru demiterea și, în principal a premierului. El a subliniat că, nu va face nici o înțelegere politică cu acest partid după votul din Parlament.

Ce a declarat Sorin Grindeanu?

Sorin Grindeanu a afirmat că înțelegerea cu parlamentarii AUR este pentru înlăturarea acestui guvern şi a premierului . El a subliniat că înţelegerea nu implică alte negocieri pentru perioada de după depunerea moţiunii. Liderul PSD a comentat, într-o intervenție la România TV, acuzațiile pe care le-a formulat la adresa sa, premierul.

„Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar cum că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe președintele Nicușor Dan (…) Noi am făcut această moțiune să-l schimbăm pe el, nu pe președintele Nicușor Dan. Asta ca să fie foarte clar și să nu încerce să arunce cu scenarii false, care nu au niciun fel de legătură, dar mi-am dat seama că, de fapt, acesta este punctajul PNL-ului, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând acest lucru. E o minciună, e un neadevăr, nu e vorba de așa ceva. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm prim-ministrul, niciun alt președintele.”, a spus președintele PSD.

Liderul PSD a comentat afirmațiile lui Bolojan conform cărora, PSD ar fi fost izolat la nivel european din cauza colaborării cu partidul lui George Simion.

„Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit când am fost la Bruxelles și că europenii sunt cumva… Mă privesc și privesc Partidul Social-Democrat ciudat. Eu v-aș ruga să verificați ce-au declarat alții colegii de la S&D, de la PES, ce-a declarat lidera de grup Iratxe García. Eu sunt la Paris în vizită oficială. Mâine am întâlnire cu președinta Adunării Naționale. Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan”, a mai precizat Grindeanu

Recomandare pentru Ilie Bolojan

În acest context, Sorin Grindeanu i-a recomandat premierului să-și vadă „de treaba domniei sale şi să nu mai arunce minciuni în spaţiu public”. El a acuzat o campanie concertată de minciuni care îl vizează, venite dinspre PNL și dinspre Palatul Victoria.

„Să-și vadă de… ca cât mai poate la guvern câteva zile de treaba domniei sale, să nu mai ajunge minciuni în spațiu public. Am spus că aceasta este o înțelegere parlamentară, este o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui cuvânt și în principal a prim-ministrului, și care nu are niciun fel de înțelegeri post-moțiuni, sau nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiu public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt minciuni”, a precizat liderul social-democrat.

Întrebat despre ce va urma după votul moțiunii de cenzură, în cazul demiterii guvernului, liderul PSD a evitat să dea un răspuns, spunând că nu dorește să speculeze. El a spus că, potrivit procedurii președintele va convoca noi consultări pentru desemnarea unui premier. El s-a arătat încrezător că, în urma acestor consultări se va ajunge la o soluție constituțională și pro-europeană.

„Haideți să ajungem în acea situație, fiindcă nu vreau, orice ați spune acum s-ar specula și nu vreau să intrăm pe scenarii de acest tip. Mă interesează foarte mult și pe mine și pe cei peste 250 de parlamentari, în primul rând, să treacă această moțiune și nu că mă interesează personal. România are nevoie de un alt guvern și un alt prim-ministru. Lucrurile merg într-o direcție proastă. De acolo încolo, evident, se intră într-o perioadă de consultări, așa cum a spus și președintele, și eu sunt încrezător că vom găsi o soluție europeană și constituțională, evident”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu nu exclude posibilitatea unui premier PSD

Întrebat în emisiune dacă există un scenariu de lucru, dacă moțiunea va trece, în care PSD ar putea propune un , la consultările de la Cotroceni, Sorin Grindeanu nu a exclus ideea.

„Există și această variantă, evident”, a spus liderul PSD fără să dea alte detalii.

PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură în Parlament, pentru demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Birourile Permanente ale celor două camere parlamentare au stabilit calendarul procedurii. Conform acestuia, miercuri, într-o ședință programată la ora prânzului, documentul va fi citit în plen. Urmează, săptămâna viitoare, pe 5 mai, dezbaterea și votul pe moțiune.

În cazul demiterii guvernului, conform unor surse apropiate de Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma, în aceeași zi, să convoace primele consultări pentru desemnarea unui viitor premier.