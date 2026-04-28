Companiile aeriene europene încearcă să profite de scumpirea bruscă a kerosenului pentru a renegocia regulile impuse de Uniunea Europeană. Operatorii cer relaxarea unor obligații care afectează direct pasagerii, de la bagaje gratuite până la compensații.

De ce contestă companiile regulile europene

Creșterea accelerată a prețului combustibilului pune presiune pe bugetele transportatorilor, iar liderii industriei spun că actualele reguli nu mai reflectă realitatea economică.

Directorul Wizz Air, József Váradi, a criticat dur obligațiile impuse de Bruxelles, argumentând că firmele suportă consecințele unor conflicte externe pe care nu le pot controla, scrie

„Nu eu am început războiul în Iran. Deci de ce trebuie să suport eu consecințele? Multe dintre regulile impuse industriei sunt motivate politic”, a declarat acesta.

Companiile cer suspendarea temporară a despăgubirilor pentru zboruri anulate din cauza lipsei de combustibil, considerând că astfel de situații țin de context geopolitic.

Ce se întâmplă cu bagajele de mână gratuite

Un punct sensibil îl reprezintă propunerea Parlamentului European privind introducerea a două gratuite pentru fiecare pasager. Operatorii low-cost se opun ferm. Reprezentanții industriei avertizează că această măsură ar forța creșterea tarifelor de bază, afectând modelul de business bazat pe costuri reduse și servicii opționale.

În același timp, companiile spun că se confruntă cu o competiție inegală față de transportatorii din afara Europei. „Avem nevoie de un teren de joc egal. Criza s-a adâncit și avem nevoie de măsuri urgente, fie și temporare, pentru a ne ușura povara”.

Cum afectează criza zborurile și industria

Efectele sunt deja vizibile în deciziile marilor operatori. a anulat aproximativ 20.000 de curse, invocând costurile ridicate ale carburantului. Alte companii, precum Virgin Atlantic, avertizează că încearcă să evite pierderi majore într-un context economic tot mai instabil.

Pe lângă bagaje și compensații, industria cere și modificarea altor reguli. Printre acestea se numără flexibilizarea sloturilor aeroportuare și relaxarea restricțiilor privind alimentarea cu combustibil.

Cum răspunde Uniunea Europeană presiunilor

transmite că este dispusă să accepte anumite ajustări, însă doar pentru o perioadă limitată și fără a afecta fundamental drepturile pasagerilor.

„Vom permite flexibilități privind sloturile aeroportuare, anti-tankering-ul și drepturile pasagerilor. Nu este nevoie în acest punct să intervenim în modul în care oamenii trăiesc, muncesc sau călătoresc”, a precizat comisarul pentru transport și turism, Apostolos Tzitzikostas, potrivit Ziare.com

Oficialii europeni insistă că măsurile vor rămâne temporare, în ciuda presiunilor venite din partea industriei aviatice.