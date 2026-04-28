Partida a fost reluată după revenirea lor pe gazon. Portarul Édouard Mendy a devenit erou, apărând lovitura de pedeapsă executată de Brahim Díaz. Deși Senegalul a câștigat pe teren, situația a luat o întorsătură neașteptată. Confederația Africană a decis ulterior , din cauza faptului că jucătorii au părăsit terenul. Cazul este departe de a fi închis, deoarece Federația Senegaleză a contestat decizia la TAS.

Pentru a evita repetarea unor astfel de situații, FIFA pregătește o regulă strictă. Orice jucător care va părăsi terenul în semn de protest riscă eliminarea directă.

Cu ce beneficii vin noile decizii pentru echipele de la Cupa Mondială 2026

Pe lângă măsurile dure din regulament, pregătește și un anunț care vine în avantajul echipelor participante. Schimbările ar urma să fie prezentate joi de președintele Gianni Infantino, în cadrul congresului organizat la Vancouver.

Oficialul este așteptat să confirme creșterea premiilor, dar și a sumelor acordate pentru pregătirea echipelor calificate, cu aproximativ 2,3 milioane de euro. Decizia vine în contextul în care mai multe selecționate europene au semnalat costurile tot mai ridicate generate de participarea la turneul final.