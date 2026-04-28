B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 23:13
Cuprins
  1. Ce reguli noi pregătește FIFA după scandalurile recente din fotbal
  2. Care sunt consecințele pentru jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest
  3. Cu ce beneficii vin noile decizii pentru echipele de la Cupa Mondială 2026

FIFA pregătește schimbări importante pentru Cupa Mondială 2026. Organizația intenționează să aplice sancțiuni dure după controversele din acest an. Totodată, Gianni Infantino ar urma să anunțe și o veste bună pentru echipele participante.

Ce reguli noi pregătește FIFA după scandalurile recente din fotbal

Valul de controverse din fotbalul internațional a forțat FIFA să intervină și să pregătească măsuri dure înaintea turneului final din America de Nord. Cazul care a atras cel mai mult atenția a fost cel dintre Vinícius Júnior și Gianluca Prestianni. Meciul dintre Benfica și Real Madrid a fost întrerupt în urma acuzațiilor de abuz rasial.

Gestul lui Gianluca Prestianni de a-și acoperi gura în timpul schimbului de replici a făcut imposibilă clarificarea situației. Sancțiunea dictată ulterior de UEFA a fost pentru homofobie, nu pentru rasism.

În acest context tensionat, amplificat și de incidentele de la finala Cupei Africii, FIFA analizează introducerea unei reguli drastice. Potrivit The Times, jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor ar putea fi eliminați direct cu cartonaș roșu. Pentru început, măsura ar putea fi aplicată doar la Cupa Mondială, urmând să fie oficializată în Legile Jocului doar cu acordul IFAB.

Care sunt consecințele pentru jucătorii care părăsesc terenul în semn de protest

Un episod controversat din finala Cupei Africii a atras atenția întregii lumi și a determinat FIFA să ia în calcul măsuri radicale. Naționala Senegalului s-a impus inițial cu 1-0 în fața Marocului. Meciul a fost marcat de un moment tensionat, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul în semn de protest față de anularea unui gol și acordarea unui penalty.

Partida a fost reluată după revenirea lor pe gazon. Portarul Édouard Mendy a devenit erou, apărând lovitura de pedeapsă executată de Brahim Díaz. Deși Senegalul a câștigat pe teren, situația a luat o întorsătură neașteptată. Confederația Africană a decis ulterior să acorde victoria Marocului cu 3-0, din cauza faptului că jucătorii au părăsit terenul. Cazul este departe de a fi închis, deoarece Federația Senegaleză a contestat decizia la TAS.

Pentru a evita repetarea unor astfel de situații, FIFA pregătește o regulă strictă. Orice jucător care va părăsi terenul în semn de protest riscă eliminarea directă.

Cu ce beneficii vin noile decizii pentru echipele de la Cupa Mondială 2026

Pe lângă măsurile dure din regulament, FIFA pregătește și un anunț care vine în avantajul echipelor participante. Schimbările ar urma să fie prezentate joi de președintele Gianni Infantino, în cadrul congresului organizat la Vancouver.

Oficialul este așteptat să confirme creșterea premiilor, dar și a sumelor acordate pentru pregătirea echipelor calificate, cu aproximativ 2,3 milioane de euro. Decizia vine în contextul în care mai multe selecționate europene au semnalat costurile tot mai ridicate generate de participarea la turneul final.

Tags:
Citește și...
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
Sport
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”
Sport
Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
Sport
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
Sport
IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Sport
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
Sport
Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Sport
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
Sport
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Sport
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Sport
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Ultima oră
23:59 - Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
23:54 - Companiile aeriene cer schimbarea regulilor UE în plină criză. Cum ar putea fi afectați pasagerii
23:53 -  O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
23:50 - Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
23:24 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Bolojan. Ce mesaj îi transmite premierului înainte de moțiunea de cenzură
23:12 - „E sub scaun!” Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic
23:09 - Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
22:34 - O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
22:32 - Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
22:31 - Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență