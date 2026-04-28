FIFA pregătește schimbări importante pentru Cupa Mondială 2026. Organizația intenționează să aplice sancțiuni dure după controversele din acest an. Totodată, Gianni Infantino ar urma să anunțe și o veste bună pentru echipele participante.
Valul de controverse din fotbalul internațional a forțat FIFA să intervină și să pregătească măsuri dure înaintea turneului final din America de Nord. Cazul care a atras cel mai mult atenția a fost cel dintre Vinícius Júnior și Gianluca Prestianni. Meciul dintre Benfica și Real Madrid a fost întrerupt în urma acuzațiilor de abuz rasial.
Gestul lui Gianluca Prestianni de a-și acoperi gura în timpul schimbului de replici a făcut imposibilă clarificarea situației. Sancțiunea dictată ulterior de UEFA a fost pentru homofobie, nu pentru rasism.
În acest context tensionat, amplificat și de incidentele de la finala Cupei Africii, FIFA analizează introducerea unei reguli drastice. Potrivit The Times, jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor ar putea fi eliminați direct cu cartonaș roșu. Pentru început, măsura ar putea fi aplicată doar la Cupa Mondială, urmând să fie oficializată în Legile Jocului doar cu acordul IFAB.
Un episod controversat din finala Cupei Africii a atras atenția întregii lumi și a determinat FIFA să ia în calcul măsuri radicale. Naționala Senegalului s-a impus inițial cu 1-0 în fața Marocului. Meciul a fost marcat de un moment tensionat, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul în semn de protest față de anularea unui gol și acordarea unui penalty.
Partida a fost reluată după revenirea lor pe gazon. Portarul Édouard Mendy a devenit erou, apărând lovitura de pedeapsă executată de Brahim Díaz. Deși Senegalul a câștigat pe teren, situația a luat o întorsătură neașteptată. Confederația Africană a decis ulterior să acorde victoria Marocului cu 3-0, din cauza faptului că jucătorii au părăsit terenul. Cazul este departe de a fi închis, deoarece Federația Senegaleză a contestat decizia la TAS.
Pentru a evita repetarea unor astfel de situații, FIFA pregătește o regulă strictă. Orice jucător care va părăsi terenul în semn de protest riscă eliminarea directă.
Pe lângă măsurile dure din regulament, FIFA pregătește și un anunț care vine în avantajul echipelor participante. Schimbările ar urma să fie prezentate joi de președintele Gianni Infantino, în cadrul congresului organizat la Vancouver.
Oficialul este așteptat să confirme creșterea premiilor, dar și a sumelor acordate pentru pregătirea echipelor calificate, cu aproximativ 2,3 milioane de euro. Decizia vine în contextul în care mai multe selecționate europene au semnalat costurile tot mai ridicate generate de participarea la turneul final.