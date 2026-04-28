„E sub scaun!” Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 23:12
Foto: Facebook/Sandra Izbașa
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat după ce Sandra Izbașa a fost oprită de poliție
  2. Care a fost gluma serii după ce sportiva a fost verificată
  3. De ce au apreciat internauții modul în care a reacționat campioana

Sandra Izbașa a fost oprită de polițiști pentru un control de rutină în timp ce se afla la volan.  

Ce s-a întâmplat după ce Sandra Izbașa a fost oprită de poliție

Fosta mare campioană olimpică a trecut prin emoțiile unui control în trafic, momentul fiind filmat integral chiar de partenerul ei de viață.

Polițiștii au oprit mașina în care se aflau cei doi și i-au solicitat sportivei documentele, dar și efectuarea unui test pentru consumul de alcool. Sandra nu a stat pe gânduri și a cooperat imediat cu oamenii legii, suflând în aparatul etilotest sub privirile amuzate ale soțului său. Rezultatul a fost zero, confirmând că vedeta respectă regulile de circulație cu strictețe.

Care a fost gluma serii după ce sportiva a fost verificată

După ce aparatul a confirmat că nu consumase nicio picătură de alcool, atmosfera din mașină s-a relaxat instantaneu. Răzvan Bănică nu a ratat ocazia de a o tachina pe soția sa cu o glumă, cerându-i ironic să scoată „șprițul” ascuns.

Nici sportiva nu s-a lăsat mai prejos și a intrat în jocul lui, răspunzând amuzată că acesta s-ar afla sub scaun.

Hai, scoate și tu șprițul ăla!”, a glumit Răzvan Bănică.

E sub scaun”, a declarat Sandra Izbașa pe TikTok

Întreaga scenă a fost publicată pe rețelele de socializare, unde fanii au putut vedea o latură extrem de umană a gimnastei, dovedind că Sandra Izbașa a fost plină de umor în acea situație.

De ce au apreciat internauții modul în care a reacționat campioana

Imaginile au devenit rapid virale, iar internauții au sărit să o felicite pe Sandra pentru bunul simț de care a dat dovadă.

Oamenii au apreciat faptul că, deși este o personalitate uriașă în România, sportiva s-a comportat ca un cetățean obișnuit, fără a încerca să se folosească de statutul său pentru a scăpa de verificări, scrie Click.

Comentariile au curs pe platformele sociale, mulți fani subliniind faptul că Sandra Izbașa a fost un exemplu de normalitate care ar trebui urmat de toate persoanele publice.

@prosport_ro Sandra Izbasa a făcut etilotestul #repost #prosport ♬ original sound – Prosport.ro

