Ana Bărbosu nu a fost suspendată din activitatea sportivă, însă, Agenția Internaţionale de Testare (ITA) a propus o sancțiune în cazul său. Federația Română de Gimnastică a venit cu noi precizări la câteva ore după ce președintele Ioan Suciu a spus că ar fi fost sancționată.

Precizăriile Federației de gimnastică în cazul Ana Bărbosu

(FRG) a anunţat că sportiva Ana Bărbosu face obiectul unei proceduri din partea Agenţiei Internaţionale de Testare (ITA). Potrivit unui comunicat de presă, sportiva nu a fost suspendată, însă există o propunere în acest sens.

„FRG confirmă că a luat act astăzi, 28 aprilie 2026, de finalizarea unei proceduri administrative de către International Testing Agency (ITA) în ceea ce o priveşte pe sportiva Ana-Maria Bărbosu. Procedura vizează o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping, reglementat de World Anti-Doping Agency, privind obligaţiile de localizare şi disponibilitate pentru controale (Whereabouts Failures). Federaţia subliniază că acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanţe interzise, ci aspecte de natură administrativă privind respectarea procedurilor de raportare. Până în prezent, Ana-Maria Bărbosu nu a fost suspendată. Sportiva are dreptul de a-şi formula apărarea pentru fiecare dintre cele trei situaţii reţinute, care, în mod cumulativ, pot constitui o abatere de tip «Whereabouts Failure» În acest moment, deşi există o sancţiune propusă, sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaţionale, inclusiv dreptul la apărare şi la contestarea deciziei în faţa instanţelor competente”, se arată în comunicatul FRG.

Procedura a fost inițiată de ITA

Potrivit comunicatului transmis de FRG, cazul Ana Bărbosu este gestionat la nivel internaţional de către . Procedura se derulează în numele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, în conformitate cu procedurile aplicabile.

„Federaţia Română de Gimnastică respectă caracterul confidenţial al procedurii, oferă sprijin instituţional sportivei şi cooperează pe deplin cu organismele competente. Din respect pentru sportivă şi pentru integritatea procesului, Federaţia nu va face alte comentarii până la pronunţarea unei decizii finale”, a mai precizat FRG.

Anterior, preşedintele FRG, Ioan Suciu, a precizat, pentru Agerpres, că gimnasta a fost sancționată și riscă până la doi ani de suspendare. Bărbosu a ratat trei întâlniri, în decurs de 12 luni, cu agenții antidoping, la o locație pe care le-a indicat-o.

„Acum am primit de la ITA o adresă care ne anunţă de o sancţionarea Anei Bărbosu pentru trei «missed test-uri». Adică ea nu a fost găsită de trei ori (în decurs de 12 luni) de agenţii antidoping la locaţia pe care a anunţat-o în aplicaţia pe care fiecare sportiv de performanţă o are. În principiu lucrurile privind perioada se vor duce către doi ani, dar nu pot da informaţii oficiale deoarece este o chestiune internă”, a spus Suciu, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat în cazul Ana Bărbosu

Cazul gimnastei Ana Bărbosu a fost analizat de International Testing Agency (ITA), organism care gestionează independent și procedurile disciplinare aferente. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanţă sunt obligaţi să anunţe, într-o aplicaţie, domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi. Astfel agenții antidoping îi pot contacta și pot efectua teste inopinante.

Dacă un sportiv nu este găsit la locaţia anunţată în interval de 60 de minute se consideră că a încălcat regulamentul antidoping. Trei încălcări pe parcursul unui an calendaristic duc la sancțiuni chiar dacă sportivul nu a fost testat pozitiv.

În dosar, Bărbosu este reprezentată de avocatul Howard Jacobs, cunoscut și pentru implicarea în apărarea Simonei Halep.