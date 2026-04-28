B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei

Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 23:50
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Ulrik Pedersen
Cuprins
  1. Precizăriile Federației de gimnastică în cazul Ana Bărbosu
  2. Procedura a fost inițiată de ITA
  3. Ce s-a întâmplat în cazul Ana Bărbosu
  4. Precizări oficiale ale ANAD

Ana Bărbosu nu a fost suspendată din activitatea sportivă, însă, Agenția Internaţionale de Testare (ITA) a propus o sancțiune în cazul său. Federația Română de Gimnastică a venit cu noi precizări la câteva ore după ce președintele Ioan Suciu a spus că sportiva ar fi fost sancționată. 

Precizăriile Federației de gimnastică în cazul Ana Bărbosu

Federaţia Română de Gimnastică (FRG) a anunţat că sportiva Ana Bărbosu face obiectul unei proceduri din partea Agenţiei Internaţionale de Testare (ITA). Potrivit unui comunicat de presă, sportiva nu a fost suspendată, însă există o propunere în acest sens.

„FRG confirmă că a luat act astăzi, 28 aprilie 2026, de finalizarea unei proceduri administrative de către International Testing Agency (ITA) în ceea ce o priveşte pe sportiva Ana-Maria Bărbosu. Procedura vizează o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping, reglementat de World Anti-Doping Agency, privind obligaţiile de localizare şi disponibilitate pentru controale (Whereabouts Failures).

Federaţia subliniază că acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanţe interzise, ci aspecte de natură administrativă privind respectarea procedurilor de raportare. Până în prezent, Ana-Maria Bărbosu nu a fost suspendată. Sportiva are dreptul de a-şi formula apărarea pentru fiecare dintre cele trei situaţii reţinute, care, în mod cumulativ, pot constitui o abatere de tip «Whereabouts Failure»

În acest moment, deşi există o sancţiune propusă, sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaţionale, inclusiv dreptul la apărare şi la contestarea deciziei în faţa instanţelor competente”, se arată în comunicatul FRG.

Procedura a fost inițiată de ITA

Potrivit comunicatului transmis de FRG, cazul Ana Bărbosu este gestionat la nivel internaţional de către International Testing Agency. Procedura se derulează în numele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, în conformitate cu procedurile aplicabile.

„Federaţia Română de Gimnastică respectă caracterul confidenţial al procedurii, oferă sprijin instituţional sportivei şi cooperează pe deplin cu organismele competente. Din respect pentru sportivă şi pentru integritatea procesului, Federaţia nu va face alte comentarii până la pronunţarea unei decizii finale”, a mai precizat FRG.

Anterior, preşedintele FRG, Ioan Suciu, a precizat, pentru Agerpres, că gimnasta a fost sancționată și riscă până la doi ani de suspendare. Bărbosu a ratat trei întâlniri, în decurs de 12 luni, cu agenții antidoping, la o locație pe care le-a indicat-o.

„Acum am primit de la ITA o adresă care ne anunţă de o sancţionarea Anei Bărbosu pentru trei «missed test-uri». Adică ea nu a fost găsită de trei ori (în decurs de 12 luni) de agenţii antidoping la locaţia pe care a anunţat-o în aplicaţia pe care fiecare sportiv de performanţă o are. În principiu lucrurile privind perioada se vor duce către doi ani, dar nu pot da informaţii oficiale deoarece este o chestiune internă”, a spus Suciu, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat în cazul Ana Bărbosu

Cazul gimnastei Ana Bărbosu a fost analizat de International Testing Agency (ITA), organism care gestionează independent controalele anti-doping și procedurile disciplinare aferente. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanţă sunt obligaţi să anunţe, într-o aplicaţie, domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi. Astfel agenții antidoping îi pot contacta și pot efectua teste inopinante.

Dacă un sportiv nu este găsit la locaţia anunţată în interval de 60 de minute se consideră că a încălcat regulamentul antidoping. Trei încălcări pe parcursul unui an calendaristic duc la sancțiuni chiar dacă sportivul nu a fost testat pozitiv.

În dosar, Bărbosu este reprezentată de avocatul Howard Jacobs, cunoscut și pentru implicarea în apărarea Simonei Halep.

Precizări oficiale ale ANAD

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a transmis, la rândul său, un comunicat de presă menit să clarifice situația sportivei. Conform documentului, Ana Bărbosu se află în atenția ITA, însă, sportiva nu a primit o suspendare până în acest moment:

„ANAD a fost informată de International Testing Agency (ITA), în numele World Gymnastics, cu privire la acuzația care i se aduce sportivei Ana-Maria Bărbosu, pentru încălcarea prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping (Whereabouts Failures).

Precizăm că această abatere vizează neîndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare și disponibilitatea pentru controale, nefiind vorba despre un caz de depistare a unei substanțe interzise, așa cum s-a sugerat în unele materiale apărute în spațiul public.

De asemenea, subliniem că acest caz este gestionat la nivel internațional de către ITA, în numele federației internaționale de gimnastică, iar demersurile aferente nu implică ofițeri de control doping ai ANAD, ci personal desemnat în cadrul programelor internaționale.

ANAD este informată în fiecare etapă a procedurii, însă informațiile au caracter confidențial până la finalizarea cazului și comunicarea oficială din partea ITA.

Până în prezent, sportiva nu a fost suspendată. Aceasta are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute, care, cumulate, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure.

Conform Codului Mondial Anti-Doping, pentru o astfel de abatere, sancțiunea standard este de 2 ani de suspendare, cu posibilitatea reducerii în funcție de gradul de culpă și circumstanțele specifice ale cazului.

În perioada următoare, sportiva poate accepta consecințele propuse sau poate opta pentru soluționarea cazului de către instanța competentă, conform procedurilor internaționale. ANAD monitorizează evoluția situației și va continua cooperarea instituțională cu organismele competente, în limitele atribuțiilor legale”.

Tags:
Ultima oră
23:59 - Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
23:54 - Companiile aeriene cer schimbarea regulilor UE în plină criză. Cum ar putea fi afectați pasagerii
23:53 -  O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
23:24 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Bolojan. Ce mesaj îi transmite premierului înainte de moțiunea de cenzură
23:13 - FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
23:12 - „E sub scaun!” Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic
23:09 - Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
22:34 - O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
22:32 - Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
22:31 - Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență