Cum vor arăta noile pașapoarte aniversare ale SUA

Designul propus iese din tipare și atrage imediat atenția prin detalii simbolice puternice. Fotografia lui apare încadrată de Declarația de Independență și de drapelul american. De asemenea, semnătura președintelui este evidențiată cu auriu.

O altă pagină completează tema istorică și include celebra pictură ce surprinde momentul în care părinții fondatori semnează Declarația de Independență.

Aceste pașapoarte vor fi lansate în această vară și fac parte din inițiativa amplă „America250”. Programul include o serie de evenimente spectaculoase, de la o cursă de Grand Prix pe National Mall în august până la o gală UFC pe peluza sudică a Casei Albe în iunie.

„În timp ce Statele Unite sărbătoresc cea de-a 250-a aniversare a Americii în iulie, Departamentul de Stat se pregătește să elibereze un număr limitat de pașapoarte americane special concepute pentru a comemora această ocazie istorică”, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, pentru sursa menționată.

Ce detalii ascund noile pașapoarte și cine le va putea obține

Coperta pașapoartelor comemorative americane a fost ușor modificată. Cuvintele „Statele Unite ale Americii” sunt mărite și plasate în partea de sus, deasupra stemei. În plus, coperta din spate va include un steag american cu „250” centrat între cele 13 stele ale versiunii din 1777.

Noile documente vin cu un aspect modern, completat de elemente grafice îmbunătățite. Schimbările țin de estetică, fără să afecteze nivelul de securitate. Potrivit lui Tommy Pigott, standardele rămân la fel de ridicate. Acestea contribuie la menținerea pașaportului american printre cele mai sigure documente din lume. Noile pașapoarte vor putea fi obținute de orice cetățean american care solicită unul nou.