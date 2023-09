Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic | Dan Lungu: Undeva există o cale, o ușă îngustă, prin care putem trece în alte existențe. Această idee de succesiune existențială există (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul ei, psihoterapeutul Dan Lungu, au vorbit în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade” și existențe succesive pe Pământ.

Am mai experimentat viața pe Pământ?

Întrebat ce ar sta în favoarea ipotezei că venim de undeva unde am mai experimentat viața pe Pământ și vom mai avea șansa să o facem, Dan Lungu a explicat: „În cazul regresiilor, și am făcut destul de multe, cu diverse persoane de tipologii diferite, avem de-a face cu un mod de creare a unui între realitate și transă. Practic persoana ne descrie anumite evenimente, însă și le atribuie, spune: „eu sunt acolo, simt, văd, ating”, adică trăirea e directă, cu emoțiile respective, trăiește emoțiile acțiunlor sale, are conștiința de sine, își asumă, își atribuie și ne descrie lucruri de multe ori neașteptate. Din partea operatorului mai puțin, dar subiectul câteodată el e surprins de astfel de lucruri, ceea ce înseamnă că nu sunt o măsură a fabulațiilor sale, a minții sale, a gândurilor, a fanteziei, ci vin de undeva. Gurile rele, cei care sunt contra, vor spune: ”a citit cărți, a văzut filme, a trăit evenimente care l-au marcat emoțional și fabrică mintea un scenariu”. OK, bine, mai greu e când acest scenariu are repercusiuni în viața de zi cu zi, când, de exemplu, ai la încheieturi un vitiligo urât și-n urma unor astfel de incursuiuni în trecut și făcând anumite lucruri, petele încep să se retragă, pe măsurate concret. Asta nu mai poți explica”.

Dan Lungu: Undeva există o ușă prin care putem trece în alte existențe

„Undeva există o cale, o ușă îngustă, prin care putem trece în timp, nu doar în timpul vieții, că asta e mai ușor – în timpul vieții putem ajunge până în luna a șasea intrauterină să zicem – dar putem trece în alte existențe.

Dacă vreți să mergem pe ideea acestor reîncarnări, metempsihoze, care sunt influențe hinduse, dar chiar și creștinismul vorbește de reîntoarcerea odată cu Iisus, deci pe undeva această idee de succesiune existențială există și se acceptă din Antichitate, că există chiar o posibilitate de previziune în viitor”, a mai afirmat Dan Lungu.