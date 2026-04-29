PSD cere liberalilor să nu îl mai susțină pe Ilie Bolojan. Ce ascunde mișcarea oamenilor lui Sorin Grindeanu și ce planuri se fac în PNL în spatele lui Bolojan

AUR pare că este acum doar o unealtă a PSD. Oamenii lui Grindeanu îl dau jos pe cu ajutorul lui Simion, iar apoi îi lasă pe cei de la AUR cu ochii în soare. Cel puțin asta înțelegem din comunicatul PSD în care se cere liberalilor să nu își mai susțină șeful de partid.

Comunicatul PSD care dezvăluie intențiile lui Grindeanu

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!

Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție – contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut – nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării. Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare.

Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile.

Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia.

Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum.”, scrie în comunicatul PSD.

Se întoarce PSD în coaliție cu PNL?

Documentul emis de PSD=ul lui Grindeanu nu prea lasă semne de întrebare. Singurul lucru pe care l-a vrut PSD a fost să îl dea jos pe Bolojan. Apoi se întorc la masa negocierilor pentru refacerea coaliției. Și, deși în PNL sunt voci care refuză orice discuție cu PSD după această moțiune, pare că Ilie Bolojan pierde teren în partidul pe care îl conduce.

Chinurile opoziției nu par a fi pe placul tuturor liberalilor, mai ales că în ultimii ani, sub o formă sau alta, au fost la guvernare și au deținut funcția de prim-ministru, iar acum se vor trezi într-o opoziție, dar și potențial responsabili pentru o criză politică prelungită din cauza refuzului de a mai dialoga cu PSD.

Aceste elemente forțează o tabără din PNL să ia atitudine și să ceară revenirea la masa negocierilor cu PSD-ul lui Grindeanu. Pare tipul de moment în care compromisul de a-l arunca pe Ilie Bolojan peste bord este mai rentabil decât o criză politică prelungită și o perioadă de opoziție pentru partid.

Așa că Bolojan pare a fi la un pas să dispară și de la . Iar visul oamenilor lui Grindeanu este atins. Bolojan a dispărut, iar cu restul liberalilor se descurcă ei.