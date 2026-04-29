O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial din Stockholm a atras atenția la nivel internațional după ce s-a aflat că este administrată integral de o inteligență artificială. Sistemul, numit „Mona” și bazat pe Google , ia decizii de management, angajează personal și gestionează afacerea, însă nu fără erori.

O afacere condusă de AI, de la zero

Proiectul a fost conceput ca un experiment: după închirierea spațiului, AI-ul a primit un buget inițial și obiectivul de a face cafeneaua profitabilă, scrie Adevărul.

„Mona” a ales furnizorii, a creat meniul, a gestionat autorizațiile și a organizat aprovizionarea zilnică. Mai mult, a publicat anunțuri de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn și a susținut interviuri telefonice.

Unul dintre angajați, Kajetan Grzelczak, spune că inițial a crezut că oferta este o glumă, mai ales că a fost publicată pe 1 aprilie. După un interviu de aproximativ 30 de minute cu AI-ul, a fost angajat pentru prepararea cafelei.

„Peretele rușinii”: greșelile de aprovizionare

Deși partea de organizare funcționează relativ bine, AI-ul a făcut și o serie de greșeli evidente. Printre acestea se numără comenzi absurde de produse, fără legătură cu meniul cafenelei.

Au fost achiziționate, de exemplu, 10 litri de ulei de gătit, 15 kilograme de roșii conservate, nouă litri de lapte de cocos sau chiar 6.000 de șervețele.

Angajații au amenajat un spațiu în depozit numit ironic „peretele rușinii”, unde sunt depozitate aceste produse inutile.

Probleme în relația cu angajații

Comportamentul AI-ului ridică și alte semne de întrebare. Potrivit lui Kajetan Grzelczak, „Mona” trimite mesaje la orice oră, uită solicitările de concediu și, în unele cazuri, cere angajaților să acopere anumite costuri.

Aceste situații evidențiază limitele actuale ale utilizării inteligenței artificiale în roluri de conducere.

Un experiment despre viitorul muncii

Reprezentanții Andon Labs, compania din spatele proiectului, spun că aceste probleme fac parte din experiment.

Potrivit Hanna Petersson, membră a echipei tehnice, scopul este testarea limitelor și identificarea problemelor etice care pot apărea atunci când un AI ia decizii economice și gestionează oameni.

Curiozitate și întrebări despre viitor

Cafeneaua atrage zilnic între 50 și 80 de clienți, mulți dintre ei veniți din curiozitate. Printre vizitatori s-a numărat și cercetătoarea Urja Risal, care consideră că experimentul oferă o imagine concretă asupra modului în care AI ar putea influența piața muncii.

În contextul dezbaterilor despre automatizare, cazul cafenelei din Stockholm arată că inteligența artificială poate prelua roluri de conducere, dar nu fără provocări și erori semnificative.