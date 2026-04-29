Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”

Ana Maria
29 apr. 2026, 13:57
Manfred Weber. Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Alexander Pohl / Alto Press
Cuprins
  1. Tensiuni în Parlamentul European. De ce critică Manfred Weber moțiunea PSD-AUR
  2. Ce avertisment a transmis liderul PPE
  3. Cum a răspuns lidera socialiștilor europeni

Tensiuni în Parlamentul European. Situația politică din România a fost adusă în prim-plan, unde liderul grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, a lansat critici directe la adresa colaborării dintre PSD și AUR în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Intervenția a avut loc în plen, în timpul unei dezbateri privind evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra prețurilor la energie în Europa.

Tensiuni în Parlamentul European. De ce critică Manfred Weber moțiunea PSD-AUR

Liderul PPE și-a exprimat surprinderea față de asocierea dintre social-democrați și AUR, subliniind că România trecuse recent printr-un moment politic important, în care forțele pro-europene au reușit să se impună.

Anul trecut, poporul român a votat pentru a-şi alege preşedintele şi am fost fericit că, în final, candidatul AUR nu a devenit preşedintele României, că forţele pro-europene au luptat şi au câştigat. Şi a fost o luptă importantă în România. PPE şi socialiştii au avut împreună mandatul de a reforma România, de a face paşii necesari împreună, cu bornele prezentate de Comisie”, a declarat Weber la dezbaterea privind situaţia din Orientul Mijlociu şi impactul ei asupra preţurilor la energie în Europa, potrivit Agerpres.

Ulterior, acesta a ridicat semne de întrebare cu privire la decizia socialiștilor de a colabora cu AUR.

Ieri (marţi – n.r.) socialiştii şi partidul AUR împreună au prezentat o moţiune de cenzură împotriva unui guvern stabil proeuropean. Iratxe (Garcia Perez), mă întreb de ce, care este fundalul acestui lucru? Care este raţionamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?”, a întrebat-o Weber pe lidera socialiştilor.

Ce avertisment a transmis liderul PPE

În intervenția sa, Weber a sugerat că un astfel de tip de colaborare ar genera reacții puternice dacă ar fi făcut de PPE în alte contexte politice din Europa.

„Vreau doar să spun că, dacă PPE ar face la fel împotriva unui premier socialist, să pună sub semnul întrebării un premier socialist împreună cu un partid populist de dreapta, am avea mii de iniţiative în PE. Dar nu este stilul meu de a face lucrurile. Eu doar pun întrebarea şi probabil socialiştii vor clarifica dacă vor să continue cooperarea cu AUR pe viitor”, a mai spus Weber, care a abordat de mai multe ori în ultimele zile subiectul referitor la criza politică din România.

Cum a răspuns lidera socialiștilor europeni

Replica a venit din partea liderului grupului S&D, Iratxe García Pérez, care nu a făcut referire directă la România, dar a criticat modul în care PPE gestionează alianțele în alte state.

„Domnule (Manfred) Weber, dacă daţi lecţii, fiţi sigur că sunt cele corecte. Vreau să spun că Partidul Popular din Spania încheie înţelegeri cu partidul de extremă dreapta, plecând de la un singur principiu, cel al priorităţii naţionale. Dacă daţi lecţii, fiţi sigur că le daţi pe cele corecte”, a spus Iratxe Perez Garcia.

