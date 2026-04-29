Cine ar putea fi viitorul premier, dacă Ilie Bolojan cade? Reacția lui Nicușor Dan

Ana Maria
29 apr. 2026, 12:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine ar putea fi viitorul premier? De ce evită Nicușor Dan scenariile politice
  2. Ce urmează după moțiunea de cenzură
  3. Ce a spus Nicușor Dan despre suspendarea sa

Cine ar putea fi viitorul premier dacă Bolojan cade? Președintele Nicușor Dan evită să dea un nume sau să lanseze scenarii. El a declarat miercuri că nu intenționează să avanseze, în acest moment, ipoteze privind numele viitorului premier, în contextul moțiunii de cenzură depuse împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Șeful statului a subliniat că procedura parlamentară este abia la început și că orice scenariu politic depinde de negocierile dintre partide.

Cine ar putea fi viitorul premier? De ce evită Nicușor Dan scenariile politice

Potrivit declarațiilor sale, situația este una fluidă, iar deciziile vor fi luate în funcție de evoluțiile din Parlament și de discuțiile dintre formațiunile politice.

„Deocamdată avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii. Ce vreau să spun este că, dacă vom fi acolo, evident că necesitatea este să acționăm repede și eu voi avea o poziție constructivă, dar vor fi mulți oameni la masă, reprezentând partide și atunci nu pot anticipa rezultatul discuțiilor. Din partea mea, însă, toată deschiderea pentru a rezolva această situație”.

Ce urmează după moțiunea de cenzură

Președintele a transmis că este pregătit să acționeze rapid, în cazul în care moțiunea va trece, însă, a insistat că rezultatul negocierilor politice nu poate fi prevăzut în acest moment. În acest context, rolul consultărilor de la Cotroceni va fi esențial pentru stabilirea unei noi majorități și, implicit, pentru desemnarea unui viitor prim-ministru.

Ce a spus Nicușor Dan despre suspendarea sa

Președintele Nicușor Dan a mai declarat și că nu crede că va fi suspendat din funcție dacă va ajunge în punctul de a refuza o guvernare PSD-AUR. Amintim că președintele s-a pronunțat deja în acest sens, punctând că insistă pe o guvernare pro-europeană, deci fără AUR.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-occidentală a României. Eu, când am făcut declarația pe care evident că mi-o mențin, am acționat în această direcție. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale.

Iar de suspendare… nu cred că e o chestiune serioasă suspendarea. Suspendarea este un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția. Nu suntem deloc acolo”, a precizat președintele.

