O achiziție aparent banală s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru un bărbat din Trostberg, Bavaria, , care a găsit un lingou de aur ascuns într-un seif cumpărat la mâna a doua, plătind o sumă infimă.

Descoperire neașteptată într-un seif vechi

Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a cumpărat seiful cu doar 15 euro de pe un site de anunțuri, fără să bănuiască ce surpriză îl așteaptă. La prima vedere, obiectul părea unul obișnuit, fără nimic ieșit din comun, scrie Adevărul.

Totul s-a schimbat în momentul în care a încercat să îl amplaseze în locuință și a observat o structură neobișnuită. După o verificare mai atentă, acesta a descoperit un compartiment dublu, ascuns cu grijă, în interiorul căruia se afla un lingou de aur.

Obiectul cântărea aproximativ 250 de grame și a fost evaluat la peste 30.000 de euro, o sumă considerabilă raportată la prețul plătit pentru seif.

Reacția proprietarului: a ales corectitudinea

Deși descoperirea ar fi putut fi considerată un noroc incredibil, bărbatul a decis să nu păstreze lingoul și a anunțat imediat autoritățile. Acesta a predat obiectul poliției din Trostberg, Bavaria, Germania, pentru a clarifica situația, scrie Adevărul.

Gestul său a fost apreciat de autorități, care au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența aurului și pentru a exclude orice suspiciune de ilegalitate.

Misterul lingoului, elucidat de anchetă

În urma verificărilor, poliția a stabilit că seiful aparținuse inițial bunicului vânzătorului. Se pare că acesta ascunsese lingoul în compartimentul secret, dar, în timp, a uitat de existența lui.

Autoritățile au confirmat că nu există indicii privind o infracțiune, iar lingoul nu provine din activități ilegale. Astfel, cazul a fost închis fără complicații.

Decizia finală: lingoul va fi returnat

Bărbatul care a făcut descoperirea a declarat că intenționează să returneze lingoul proprietarilor de drept, considerând că aceasta este decizia corectă.