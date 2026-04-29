Marele actor Marcel Iureș a susținut că trăim vremuri dificile, costul traiului zilnic fiind tot mai ridicat, dar nu vremuri catastrofale. Acesta a amintit că în perioada în care țara a trebuit să-și achite datoriile externe „am fost 10 ani aproape de exterminare”.

Marcel Iureș: Noi am trecut prin ceva de 100 de ori mai greu

Întrebat dacă este mai puțin cheltuitor de când cu prețurile mai mari și taxele crescute, marele actor a susținut că generația sa, în perioada comunistă, a trecut prin vremuri mult mai tulburi.

„Faptul că mănânci doar trei roșii în loc de cinci, e perceput ca o catastrofă. Noi am trecut prin ceva de 100 de ori mai greu. Am fost 10 ani aproape de exterminare când ne-am plătit datoriile. Acum nu cred că este o mare suferință. Și, în loc de 50 000 de km pe an, facem doar 10 mii. Nu cred că este o mare suferință”, a spus Marcel Iureș, pentru

Declarațiile au fost făcute în contextul în care actorul va pleca într-un turneu pentru promovarea României alături de Principele Nicolae și de producătorul John Florescu și echipa acestuia, în luna mai.