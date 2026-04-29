AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan. În plenul reunit al Parlamentului, la această oră, se citește moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Evenimentul are loc în absența șefului Executivului, care nu a participat la ședință.

Lipsa premierului nu a trecut neobservată și a generat reacții din partea opoziției, chiar în momentul citirii documentului.

De ce a fost ironizat Ilie Bolojan în plen

Situația a fost taxată de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a făcut o remarcă ironică în momentul în care a primit cuvântul pentru a citi .

„Doamna președinte de ședință, domnule vicepreședinte al Senatului, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule prim-ministru Nini Săpunaru…”, a precizat Petrișor Peiu, în plenul Parlamentului, potrivit .

Declarația a fost făcută în contextul în care premierul Ilie Bolojan nu a fost prezent, iar Guvernul a fost reprezentat la ședință de secretarul de stat Nini Săpunaru.

AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan?! Cine a reprezentat Guvernul la citirea moțiunii

În lipsa prim-ministrului, Executivul a fost reprezentat de Nini Săpunaru, secretar de stat, prezent în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Momentul a fost speculat de opoziție, care a subliniat absența premierului într-un moment politic important.

Bolojan, la un pas de demitere. Ce acuzații sunt aduse Guvernului în textul moțiunii

În documentul depus în Parlament, inițiatorii cer demiterea Guvernului și lansează acuzații dure la adresa premierului și a politicilor promovate de Executiv.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”.

AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan! Ce urmează după citirea moțiunii de cenzură

Moțiunea de cenzură, intitulată „Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, va fi dezbătută săptămâna viitoare.

Concret, dezbaterea este programată pentru data de 5 mai, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului. După dezbateri, documentul va fi supus votului parlamentarilor. Inițiativa aparține PSD și AUR și a fost semnată de 254 de aleși, un număr care arată susținerea consistentă pentru demersul de demitere a Guvernului.