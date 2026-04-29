Octavian Oprea, deputat PNL: „PSD minte cum respiră.” Ce se întâmplă de fapt cu demnitarii pe care PSD susține că i-a retras din funcții

Deputatul liberal Octavian Oprea îi atacă dur pe social-democrați, susţinând că mint când afirmă că și-au retras demnitarii și îl dă drept exemplu pe Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.
Deputatul PNL Octavian Oprea susţine că declaraţiile Partidului Social Democrat privind retragerea demnitarilor susţinuţi politic sunt doar minciuni şi că, în realitate, oamenii PSD din unele rămân „ancorați” în funcţii. Potrivit parlamentarului PNL, PSD afirmă că pleacă din guvern, dar păstrează oameni în punctele-cheie în care „se decid bani, contracte şi proiecte importante”.
„PSD minte cum respiră.
Partidul Social Democrat a transmis un comunicat prin care încearcă să le vândă românilor ideea că toți demnitarii susținuți de PSD și-au depus demisiile.
FALS !!!
Șefii de agenții au rămas bine ancorați în funcții, iar unul dintre cele mai clare exemple este Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD pentru ocuparea acestei funcții de demnitate publică.”, scrie Octavian Oprea, deputat PNL
Iar dacă a venit vorba despre șeful ADR, Dragoș Cristian Vlad, deputatul liberal afirmă că responsabilitatea pentru ceea ce el numeşte „dezastrul de la ADR” nu poate fi transferată între birouri şi că rezultatele pentru proiecte majore sunt „jenante”.