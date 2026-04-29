Octavian Oprea, deputat PNL: „PSD minte cum respiră.” Ce se întâmplă de fapt cu demnitarii pe care PSD susține că i-a retras din funcții

29 apr. 2026, 13:14
  1. Ce reproşează Octavian Oprea PSD?
  2. Nereguli la Autoritatea pentru Digitalizarea României

Deputatul liberal Octavian Oprea îi atacă dur pe social-democrați, susţinând că mint când afirmă că și-au retras demnitarii și îl dă drept exemplu pe Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Ce reproşează Octavian Oprea PSD?

Deputatul PNL Octavian Oprea susţine că declaraţiile Partidului Social Democrat privind retragerea demnitarilor susţinuţi politic sunt doar minciuni şi că, în realitate, oamenii PSD din unele rămân „ancorați” în funcţii. Potrivit parlamentarului PNL, PSD afirmă că pleacă din guvern, dar păstrează oameni în punctele-cheie în care „se decid bani, contracte şi proiecte importante”.

„PSD minte cum respiră.

Partidul Social Democrat a transmis un comunicat prin care încearcă să le vândă românilor ideea că toți demnitarii susținuți de PSD și-au depus demisiile.

FALS !!!

Șefii de agenții au rămas bine ancorați în funcții, iar unul dintre cele mai clare exemple este Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD pentru ocuparea acestei funcții de demnitate publică.”, scrie Octavian Oprea, deputat PNL

Nereguli la Autoritatea pentru Digitalizarea României

Iar dacă a venit vorba despre șeful ADR, Dragoș Cristian Vlad, deputatul liberal afirmă că responsabilitatea pentru ceea ce el numeşte „dezastrul de la ADR” nu poate fi transferată între birouri şi că rezultatele pentru proiecte majore sunt „jenante”.

„Responsabilitatea pentru dezastrul de la ADR nu mai poate fi pasată de la un birou la altul. Cloudul guvernamental, proiect de peste 550 de milioane de euro, finanțat prin PNRR, a ajuns să fie prezentat cu rezultate jenante: 9 aplicații migrate din 41 asumate, cu riscul pierderii a aproximativ 50 de milioane de euro.
În același timp, din cauza incompetenței și a eludării prevederilor legale de către președintele Dragoș Cristian Vlad, Autoritatea pentru Digitalizarea României are astăzi toate achizițiile blocate iar implementarea Platformei Naționale de Interoperabilitate este cu totul în aer!
Digitalizarea României nu se poate face cu comunicate mincinoase, cu șefi ținuți în funcții pe criterii politice și cu oameni care blochează proiecte vitale pentru stat. PSD spune că pleacă, dar își lasă oamenii în punctele-cheie, acolo unde se decid bani, contracte și proiecte importante.
Îi cer public domnului Dragoș Cristian Vlad să își înainteze de îndată demisia de onoare. România nu își permite să piardă bani europeni și ani întregi de reforme pentru ca PSD să își protejeze sinecurile.”, mai scrie Octavian Oprea.
Citește și...
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
Politică
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
Politică
Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
Fritz, despre moțiunea de cenzură: „Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD”
Politică
Fritz, despre moțiunea de cenzură: „Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD”
Fost consilier AUR, săltat de mascați. Este căutat de autoritățile din Italia. Ce acuzații grave sunt pe numele lui
Politică
Fost consilier AUR, săltat de mascați. Este căutat de autoritățile din Italia. Ce acuzații grave sunt pe numele lui
Buhnici, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Două haite care s-au declarat ani la rândul dușmani aleg azi să prade aceeași turmă de oi”
Politică
Buhnici, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Două haite care s-au declarat ani la rândul dușmani aleg azi să prade aceeași turmă de oi”
AUR, victorie la CCR. Decizia dată de judecătorii constituționali
Politică
AUR, victorie la CCR. Decizia dată de judecătorii constituționali
PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii
Politică
PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii
PSD cere liberalilor să nu îl mai susțină pe Ilie Bolojan. Ce ascunde mișcarea oamenilor lui Sorin Grindeanu și ce planuri se fac în PNL în spatele lui Bolojan
Politică
PSD cere liberalilor să nu îl mai susțină pe Ilie Bolojan. Ce ascunde mișcarea oamenilor lui Sorin Grindeanu și ce planuri se fac în PNL în spatele lui Bolojan
AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan. Scenă ironică în Parlament, la citirea moțiunii: „Domnule prim-ministru, Nini Săpunaru”
Politică
AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan. Scenă ironică în Parlament, la citirea moțiunii: „Domnule prim-ministru, Nini Săpunaru”
Cine ar putea fi viitorul premier, dacă Ilie Bolojan cade? Reacția lui Nicușor Dan
Politică
Cine ar putea fi viitorul premier, dacă Ilie Bolojan cade? Reacția lui Nicușor Dan
17:19 - Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
17:16 - Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
17:06 - Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
17:00 - Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
16:34 - Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
16:33 - Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
16:32 - CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
16:24 - Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
16:14 - Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
16:13 - Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?