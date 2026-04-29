Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 13:59
Ionel Ganea. Sursa foto: Captură video - ProSport / YouTube
Cuprins
  1. Fiul lui Ionel Ganea a murit într-un accident rutier
  2. Ce a spus Ionel Ganea despre amintirea fiului său

Ionel Ganea a vorbit despre accidentul în care i-a murit fiul de doi ani și despre asociația pe care a înființat-o în memoria lui.

Fiul lui Ionel Ganea a murit într-un accident rutier

Amintim că Alexandru Ganea a murit anul trecut, la aproape o lună de la un accident provocat de tatăl său, între localitatea Hurez, din comuna Beclean, și orașul Făgăraș.

Alexandru se afla pe locul din față, fără scaun special pentru copii și fără centură, iar la volanul mașinii se afla chiar tatăl său. Acesta a intrat într-o mașină care era staționată pe marginea drumului.

Băiețelul a suferit un traumatism cranian sever, a fost operat, apoi a stat numai în comă până la pronunțarea decesului.

În memoria fiului său, fostul fotbalist a înființat anul trecut o asociație care ajută copiii bolnavi. Anul acesta, ONG-ul va organiza o nouă strângere de fonduri pentru acești copii, la care vor participa nume mari din fotbalul românesc.

Ce a spus Ionel Ganea despre amintirea fiului său

„Sunt momente în viață pe care nu le poți explica. Doar le trăiești… și te schimbă pentru totdeauna. Sunt Ionel Ganea. Și, înainte de orice, sunt tatăl lui Alexandru.

Într-o clipă, tot ce aveam mai prețios s-a rupt. Un accident. O luptă. Speranță… și apoi liniște. O liniște pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască. Eu și soția mea, Monica, am rămas cu un gol pe care nimic nu îl poate umple. Cu întrebări fără răspuns. Cu dorul care nu pleacă niciodată. Și totuși, în mijlocul acestei dureri, a apărut un gând care nu ne-a dat pace: dacă nu mai putem face nimic pentru copilul nostru… putem face ceva pentru alții? Așa s-a născut această asociație. Nu din putere. Ci din durere.

Nu dintr-un plan. Ci din iubirea pentru Alexandru. Vrem ca numele lui să însemne mai mult decât o pierdere. Vrem ca povestea lui să meargă mai departe prin fiecare copil ajutat, prin fiecare șansă oferită, prin fiecare zâmbet readus. Aceasta este promisiunea noastră: că Alexandru nu va fi uitat. Că, prin ceea ce facem, el va continua să trăiască în binele pe care îl aducem în viețile altor copii. Dacă ești aici, înseamnă că poți face parte din această poveste. O poveste născută din durere… dar construită pe speranță”, a transmis Ionel Ganea, potrivit Fanatik.

