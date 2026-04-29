Acasa » Politică » Constantin Toma spune că va urma un Guvern PSD-AUR: Premierul să fie de la PSD, care a declanșat această nenorocire

Constantin Toma spune că va urma un Guvern PSD-AUR: Premierul să fie de la PSD, care a declanșat această nenorocire

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 12:58
Constantin Toma spune că va urma un Guvern PSD-AUR: Premierul să fie de la PSD, care a declanșat această nenorocire
Sursa foto: Constantin Toma / Facebook
Cuprins
  1. Toma (PSD): Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece
  2. Toma: PSD să dea premierul și să continue măsurile de redresare bugetară

Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, crede că moțiunea de cenzură va trece și Guvernul Bolojan va pica. În acest context, singura variantă tehnică e o guvernare PSD-AUR în care, spune Toma, PSD ar trebui să dea premierul deoarece „PSD a declanșat această nenorocire”. Moțiunea de cenzură va fi votată marți, 5 mai.

Toma (PSD): Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece

„Nu va fi nicio surpriză, câștigă câștigătorii PSD și AUR. Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece. În momentul ăsta există o singură soluție, un guvern PSD-AUR, nu există altă variantă. În momentul în care PNL și USR evită să intre în guvern și nu au cum să intre, este evidentă singura variată tehnică PSD-AUR. Sunt social-democrat, dar nu sunt de acord cu treaba asta” a declarat Constantin Toma, pentru Agerpres.

Toma: PSD să dea premierul și să continue măsurile de redresare bugetară

În opinia sa, PSD ar trebui să dea premierul în eventuala guvernare PSD-AUR și să continue ce a început Bolojan, adică măsurile de reducere a deficitului bugetar.

„Trebuie să fie luate decizii grele în continuare, cheltuielile trebuie să scadă în continuare în zona bugetară, pentru că, indiferent ce guvern va fi la putere, trebuie să îndeplinească niște obligații față de Comisia Europeană și față de creditorii internaționali, legat de 6,2% deficit bugetar în acest an.

PSD a declanșat această nenorocire, trebuie să o ducă la capăt și în mod normal premierul ar trebui să fie de la PSD, dacă pică Bolojan. Să își asume măsurile dure care trebuie luate în continuare”, a mai afirmat Constantin Toma.

Un premier tehnocrat, a mai susținut el, n-ar fi o soluție deoarece „ar fi o marionetă în condițiile astea în care trebuie luate măsuri dure și trebuie să ai o susținere puternică în Parlament”.

Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
Politică
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
Fritz, despre moțiunea de cenzură: „Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD”
Fost consilier AUR, săltat de mascați. Este căutat de autoritățile din Italia. Ce acuzații grave sunt pe numele lui
Buhnici, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Două haite care s-au declarat ani la rândul dușmani aleg azi să prade aceeași turmă de oi”
AUR, victorie la CCR. Decizia dată de judecătorii constituționali
PNL: moţiunea PSD‑AUR prezentată miercuri nu reflectă voinţa românilor. Atacul liberalilor după citirea moțiunii
PSD cere liberalilor să nu îl mai susțină pe Ilie Bolojan. Ce ascunde mișcarea oamenilor lui Sorin Grindeanu și ce planuri se fac în PNL în spatele lui Bolojan
AUR l-a „înlocuit” deja pe Bolojan. Scenă ironică în Parlament, la citirea moțiunii: „Domnule prim-ministru, Nini Săpunaru”
Octavian Oprea, deputat PNL: „PSD minte cum respiră.” Ce se întâmplă de fapt cu demnitarii pe care PSD susține că i-a retras din funcții
