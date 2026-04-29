Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, crede că moțiunea de cenzură va trece și Guvernul Bolojan va pica. În acest context, singura variantă tehnică e o guvernare PSD-AUR în care, spune Toma, PSD ar trebui să dea premierul deoarece „PSD a declanșat această nenorocire”. Moțiunea de cenzură marți, 5 mai.

Toma (PSD): Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece

„Nu va fi nicio surpriză, câștigă câștigătorii PSD și AUR. Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece. În momentul ăsta există o singură soluție, un guvern PSD-AUR, nu există altă variantă. În momentul în care PNL și USR evită să intre în guvern și nu au cum să intre, este evidentă singura variată tehnică PSD-AUR. Sunt social-democrat, dar nu sunt de acord cu treaba asta” a declarat Constantin Toma, pentru

Toma: PSD să dea premierul și să continue măsurile de redresare bugetară

În opinia sa, PSD ar trebui să dea premierul în eventuala guvernare PSD-AUR și să continue ce a început Bolojan, adică măsurile de reducere a deficitului bugetar.

„Trebuie să fie luate decizii grele în continuare, cheltuielile trebuie să scadă în continuare în zona bugetară, pentru că, indiferent ce guvern va fi la putere, trebuie să îndeplinească niște obligații față de Comisia Europeană și față de creditorii internaționali, legat de 6,2% deficit bugetar în acest an.

PSD a declanșat , trebuie să o ducă la capăt și în mod normal premierul ar trebui să fie de la PSD, dacă pică Bolojan. Să își asume măsurile dure care trebuie luate în continuare”, a mai afirmat Constantin Toma.

Un premier tehnocrat, a mai susținut el, n-ar fi o soluție deoarece „ar fi o marionetă în condițiile astea în care trebuie luate măsuri dure și trebuie să ai o susținere puternică în Parlament”.