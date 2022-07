Ediție specială „360 de grade” cu Alina Bădic: Luna iulie aduce liniștea dinaintea furtunii. Vulnerabilitățile zodiilor în următoarea perioadă

În ediția specială a emisiunii 360 de grade, de sâmbătă seară, Alina Badic a discutat cu invitații săi, Marian Golea și Anca Dimancea despre punctele vulnerabile în perioada următoare pentru fiecare nativ din zodiacul chinezesc.

Luna iulie aduce mai multă cumpătarea în acțiuni, dar și obiective si idei care acum „mocnesc”, pentru a erupe ulterior în următoarea luna, cea a Maimuței. Supranumită luna de oaie, iulie 2022 se află sub elementul foc Yin și este dominată de oportunități datorită stelei șase din centrul casei. Avertismentele pot veni in diverse domenii, important este sa rămânem înțelepți și imparțiali.

„Luna viitoare va una cam zguduitoare, totul va fi pe dos. Va coincide cu Luna Fantomelor Înfometate care aduce o energie nebenefică la nivelul lumii. Se produs diverse accidente, înecuri, sinucideri, incendii. Acum toți care se gândesc la proiecte afaceri, relații, acum este momentul, pentru că avem claritate în minte si suflet se așază niște lucruri in această lună”, a spus astrologul.

Nativii din zodia Șobolan se confruntă cu probleme de sănătate

„Pe cei din zodia Șobolan, trebuie să îi avertizăm în ceea ce privește sănătate. Problemele existente, mai ales cele renale și ale sistemului cardiovascular, se pot multipla, dar vor apărea și unele noi. Trebuie să evite locuirile aglomerate, să aibă grijă la ce mănâncă, pentru că pot apăr toxiinfecții alimentare„, a explicat Anca Dimancea.

Lucrurile nu trebuie forțate

„Luna aceasta, șobolanul are trebui să nu semneze nimic. Începeți să învățați ceva, să aduceți ceva nou la ceea ce știați ceva„, a avertizat Marian Golea.

Bivolul are o lună pozitivă

„Bivolul are o lună pozitivă, char dacă este luna dușmanului. Se va bucura de ajutor și multă energie pentru a duce proiectele la bun sfârșit. Se află sub o stea a prosperității, sub orice formă, nu numai material. Înseamnă bucurie, realizări, o relație noua sau o abordare nouă a celei existente. O să ia decizia unei logodne, căsătoriei, apariție unui copil”, a spus Anca Dimancea.