Bolojan, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan: „Nimeni nu garantează că PSD nu va recurge la acțiuni inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”

Mirela Ionela Achim
28 apr. 2026, 08:43
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan
  2. Ilie Bolojan avertisment pentru Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că „nu mi-a cerut Nicușor Dan să îmi dau demisia, nu iau în calcul să îmi dau demisia până la moțiune”. În contextul în care Nicușor Dan insistă că nu vrea să se implice în criza politică deoarece este „mediator”, dar părți importante din societatea civilă îi reproșează că, de fapt, face noncombat la PSD, premierul Bolojan spune că a avut până acum o relație bună cu președintele. Totuși, a avut un avertisment pentru el legat de PSD.

Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan

Întrebat, la Digi24, dacă actuala criză politică putea fi evitată și dacă președintele a fost un partener în dezamorsarea situației, Ilie Bolojan a răspuns: „Am avut o colaborare bună cu domnul președinte în toată această perioadă. Eu am căutat și consider că, pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țara noastră, în reprezentare externă și în plan intern, trebuie să existe o colaborare între președintele României și prim-ministru. Și am avut această colaborare”.

Premierul a explicat apoi că un guvern nu are cum să fie eficient dacă cel puțin unul dintre actori nu e mânat de interesul public, ci de interese private de putere și de afaceri.

„Intențiile de a media ale lui Nicușor Dan sunt corecte, dar logica, rațiunea și bunul-simț au loc doar în anumite condiții. De-a lungul anilor, oamenii politici nu mai au încredere nici între ei, pentru că s-au mințit mult între ei”, a mai declarat liderul PNL, la Digi24.

Ilie Bolojan avertisment pentru Nicușor Dan

Bolojan l-a avertizat apoi pe Dan în privința apucăturilor PSD-ului: „În condiţiile în care nu mai ai o colaborare onestă cu Guvernul, aşa cum a fost în această perioadă, probabilitatea să nu poţi să îţi pui în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi puse în practică. La fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge şi la alte acţiuni în plan politic, aşa cum au acţionat şi în aceşti ani, inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”.

