Vaccinul viitorului. Un simplu spray nazal ar putea proteja împotriva gripei, COVID-19 și alergiilor

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 07:31
Image of ill allergic woman blowing running nose, having got flu or catch cold, sneezing in handkerchief, posing with closed eyes isolated on white studio background, holding nasal spray in hand.
Cuprins
  1. Cum funcționează noul vaccin nazal
  2. Rezultate promițătoare în teste pe animale
  3. Rezerve și posibile riscuri
  4. Alte vaccinuri nazale, deja în teste pe oameni

Un singur vaccin pe an, administrat sub formă de spray nazal, ar putea deveni în viitor o armă puternică împotriva mai multor boli: de la infecții respiratorii până la alergii. Cercetătorii testează deja o formulă inovatoare care promite să schimbe complet modul în care funcționează imunizarea.

Cum funcționează noul vaccin nazal

O echipă de cercetători de la Universitatea Stanford a dezvoltat un tip revoluționar de vaccin care nu țintește o singură boală, ci mai multe. Este vorba despre un spray nazal care stimulează direct sistemul imunitar, fără să imite un virus sau o bacterie, așa cum fac vaccinurile clasice, potrivit unui studiu publicat în revista Science și citat de Daily Mail.

Noul vaccin activează imunitatea înnăscută, prima linie de apărare a organismului. Acest tip de răspuns este rapid și nespecific, ceea ce înseamnă că poate lupta simultan împotriva mai multor agenți patogeni.

Formula conține o proteină numită receptor toll-like 4 (TLR4), care joacă un rol esențial în declanșarea reacției imune. Practic, aceasta „trezește” sistemul imunitar și îl menține într-o stare de alertă constantă.

Rezultate promițătoare în teste pe animale

Testele realizate pe șoareci au arătat rezultate încurajatoare. Animalele au primit două doze de vaccin, administrate nazal, la o distanță de o săptămână. Ulterior, acestea au fost protejate timp de cel puțin trei luni împotriva coronavirusului, virusurilor respiratorii obișnuite și a unor bacterii care pot provoca pneumonie.

Mai mult, în cazul expunerii la acarieni, șoarecii vaccinați nu au dezvoltat inflamații pulmonare, spre deosebire de cei nevaccinați, la care s-au observat acumulări mari de mucus.

Rezerve și posibile riscuri

Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, experții atrag atenția că studiile sunt încă în fază incipientă. Sistemul imunitar al oamenilor poate reacționa diferit față de cel al animalelor, iar efectele pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute.

Unii specialiști avertizează că stimularea constantă a imunității ar putea duce la inflamație cronică, asociată cu afecțiuni grave precum bolile cardiovasculare sau chiar cancerul.

Alte vaccinuri nazale, deja în teste pe oameni

În paralel, alte cercetări avansează în aceeași direcție. Un vaccin nazal împotriva COVID-19, dezvoltat pe baza unei tehnologii create la Washington University din St. Louis, a intrat deja în teste clinice în Statele Unite.

Acesta poate fi administrat fie prin pulverizare nazală, fie prin inhalare și are ca scop principal evaluarea siguranței. Cercetătorii analizează și eficiența, urmărind nivelul de anticorpi și rata infecțiilor după vaccinare.

Spre deosebire de vaccinurile clasice, care reduc riscul de forme grave, dar nu opresc complet transmiterea virusului, acest tip de vaccin ar putea bloca infecția chiar de la intrarea virusului în organism, la nivelul căilor respiratorii superioare.

Dacă studiile vor confirma eficiența și siguranța acestor tehnologii, vaccinurile nazale ar putea deveni o soluție simplă și eficientă pentru prevenirea mai multor boli, cu o singură administrare anuală.

