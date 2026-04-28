B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vremea se încălzește ușor marți. Soare în majoritatea regiunilor, dar vântul rămâne prezent

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 09:00
Cum va fi vremea de Paște în România / Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Soare în aproape toată țara, dar cu vânt pe alocuri
  2. Temperaturi în creștere în sud și est
  3. Mai rece în nord și nord-est
  4. Vreme plăcută în vest și centru
  5. Sudul țării, cele mai ridicate temperaturi
  6. Vreme frumoasă în București
  7. La munte, înnorări și posibile ploi slabe

Temperaturile cresc marți și se apropie de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Excepție fac regiunile din nord și nord-est, unde vremea rămâne mai rece pentru final de aprilie.

Soare în aproape toată țara, dar cu vânt pe alocuri

Ziua de marți aduce o atmosferă în general însorită, cu doar câteva înnorări trecătoare în zonele de deal și de munte. Vântul va avea intensificări mai ales în sud-est și la altitudini mari, conform ANM.

Maximele zilei pornesc de la aproximativ 13 grade pe litoral și ajung până la 22 de grade în sudul țării, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori.

Temperaturi în creștere în sud și est

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi frumoasă, cu mult soare și temperaturi mai ridicate decât în ziua precedentă. Se vor atinge în jur de 20 de grade, însă vântul va sufla mai intens.

Și în sudul Moldovei, dar și în nordul Munteniei, ziua va fi plăcută. După-amiaza aduce câțiva nori în zonele mai înalte, iar temperaturile vor urca până la 19 grade.

Mai rece în nord și nord-est

În nordul Moldovei și în Bucovina, deși soarele nu lipsește, valorile termice rămân sub normalul perioadei. Temperaturile maxime nu vor depăși 17 grade, iar spre seară pot apărea câțiva nori de ploaie la munte.

Vreme plăcută în vest și centru

În vestul țării și în Transilvania, ziua începe rece, mai ales în depresiuni, unde sunt posibile condiții de brumă. Pe parcurs, vremea se încălzește, iar maximele ajung la 19–20 de grade.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, atmosfera va fi plăcută, cu temperaturi de până la 19 grade. La munte, vântul va sufla mai tare, iar norii apar trecător.

Sudul țării, cele mai ridicate temperaturi

Oltenia și sudul țării se bucură de cele mai bune valori termice. La Drobeta-Turnu Severin se pot atinge chiar 22 de grade, iar în restul regiunii vor fi în jur de 20 de grade, cu soare și vânt slab.

Vreme frumoasă în București

În București, ziua de marți aduce soare și o amiază plăcută, mai caldă decât cea de luni. Temperaturile vor ajunge la 21–22 de grade. Pe timpul nopții apar câțiva nori, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar minima coboară spre 8 grade.

La munte, înnorări și posibile ploi slabe

În zonele montane, vremea se încălzește ușor. Prima parte a zilei aduce soare, însă mai târziu apar înnorări, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul va sufla mai tare pe creste.

Tags:
