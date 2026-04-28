Negocierile care pot dărâma Guvernul Bolojan. Ce au discutat Grindeanu și Simion, de fapt. Detalii din interior: „Să scăpăm de acest partid”

Ana Maria
28 apr. 2026, 08:41
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
  1. Planul PSD-AUR: Cum a apărut ideea unei moțiuni comune PSD-AUR
  2. De ce au decis cele două partide să colaboreze
  3. Planul PSD-AUR: Ce s-a discutat la negocierile cu PSD
  4. A cerut AUR ceva în schimbul sprijinului?
  5. Are moțiunea suficiente voturi pentru a trece?

Planul PSD-AUR pentru demiterea lui Bolojan, explicat din interior. Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a oferit detalii despre culisele negocierilor dintre AUR și PSD pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

Potrivit acestuia, ideea unei colaborări între cele două formațiuni a apărut la finalul săptămânii trecute, în contextul unor temeri reciproce legate de șansele de reușită ale unor moțiuni separate.

Planul PSD-AUR: Cum a apărut ideea unei moțiuni comune PSD-AUR

Petrișor Peiu a explicat că discuțiile au început vineri, însă nu a dorit să dezvăluie cine a făcut primul pas. Ulterior, sâmbătă, liderul AUR, George Simion, i-a cerut opinia, iar duminică au avut loc negocieri directe cu reprezentanții PSD.

„Noi am anunțat tot timpul că intenționăm să depunem o moțiune de cenzură în luna mai prin care să criticăm politica economică a Guvernului și în același timp am anunțat că dacă PSD va depune moțiune de cenzură înainte, noi o vom vota.

În contextul în care noi am anunțat că vom vota o moțiune de cenzură a PSD, se pare că acolo era o oarecare îndoială. Adică ‘dom’ne ăștia chiar o să o voteze sau ne lasă fără voturi?’.

Pe de altă parte era clar că dacă noi nu votam moțiunea lor, nici ei nu o votau pe a noastră. Nu a fost neapărat frică, o îndoială”, a spus Peiu, la Antena 3 CNN.

De ce au decis cele două partide să colaboreze

Senatorul AUR a subliniat că decizia a fost una pragmatică, menită să evite eșecul a două inițiative separate.

„Cred că vineri a venit prima dată a venit această idee, sâmbătă mi-a spus domnul Simion, m-a întrebat ce cred, eu fiind un opozant al ideii în general de a face orice fel de înțelegere cu vreo una din părțile Coaliției. M-a întrebat și la noi în partid e democrație. A zis ‘uite dom’ne ar fi o soluție ca să scăpăm de acest partid’. A doua zi m-a chemat și pe mine la discuțiile cu reprezentanții PSD.

Și am convenit pentru a nu avea două moțiuni de cenzură care să fie respinse e mai util să facem una pe care să o semnăm împreună, să invităm și celelalte partide sau grupuri care vor să o semneze să o semneze. Și a doua parte a înțelegerii a fost că o vom face luni dimineață eu împreună cu domnul Neacșu. Noi aveam fiecare câte o moțiune scrisă și am armonizat-o. Avem textul final, avem semnături”, a mai declarat Peiu.

Planul PSD-AUR: Ce s-a discutat la negocierile cu PSD

Potrivit liderului AUR, discuțiile s-au concentrat exclusiv pe moțiunea de cenzură și pe strategia de depunere, fără a atinge alte teme politice sensibile.

„Nu am discutat acest lucru. Am discutat despre textul moțiunii, despre invitarea celorlalte formațiuni să semneze, am discutat acest mic scenariu cu ieșirea împreună cu domnul Neacșu, după care secvența cu domnul Simion, apoi după ședința PSD ieșirea domnului Grindeanu.”

A cerut AUR ceva în schimbul sprijinului?

Peiu a insistat că formațiunea sa nu a pus condiții pentru susținerea moțiunii PSD.

„Eram la dvs în emisiune când v-am spus că noi vom vota necondiționat o moțiune PSD. Suntem în aceeași situație”, a subliniat Peiu.

Întrebat dacă AUR a încercat să-și îmbunătățească imaginea prin acest demers, senatorul a respins ideea:

„Nu am cerut acest lucru, nu s-a discutat. Dacă mă întrebați despre aceste aspecte un partid își demonstrează în practică gradul de onorabilitate.”

Are moțiunea suficiente voturi pentru a trece?

Liderul AUR s-a arătat optimist în privința șanselor de adoptare a moțiunii.

„Noi am spus că vom depune când vom avea 233, câteva în plus. Nu cred că va fi o problemă strângerea de semnături. Mi-e greu să cred că cineva care a semnat nu va vota.”

Totodată, acesta a precizat că nu au existat discuții despre formarea unui eventual guvern PSD-AUR după o eventuală cădere a Guvernului Bolojan.

