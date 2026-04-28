Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că, la noi, crizele politice nu sunt naturale, ci artificiale, create de oameni bogați și puternici care vor și mai multă bogăție și mai multă putere. El a mai spus că AUR nu e deloc un partid antisistem cum se promovează, ci e tot sistemul, fiind format din „foști PSD-iști, la fel de nesătui și fără scrupule”. Ciucu a mai susținut că tuturor acestora premierul liberal Ilie Bolojan „le stă în gât pentru că nu are mentalitate de slugă”.

Ciprian Ciucu, despre crizele politice din România

„Când ne vom mai face și noi bine?

Durata medie a unui guvern, în ultimii cinci ani, este de sub un an.

Crizele noastre politice sunt create exclusiv pe baza intereselor politice și financiare: oameni bogați și puternici vor acces la mai multă bogăție și la mai multă putere.

De aceea au fost mătrășite guvernele Orban, Cîțu și, acum, i se pregătește același lucru guvernului Bolojan. Știu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu și fără voia mea în ultimii ani.

Guvernele Ciucă și Ciolacu au existat atunci când oamenii bogați și puternici s-au înțeles. Și, parțial, Cîțu – dar atunci s-au certat alți bogați și puternici între ei. Și nu toți sunt la vedere.

Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani și a accesului discreționar și privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, a scris primarul liberal,

Ciucu, despre PSD, AUR și mizele actualei crize politice

Acesta s-a referit apoi la AUR, despre care a scris că: „ care se prezintă ca anti-sistem. Este sistemul reinventat în anti-sistem: foști pesediști, la fel de nesătui și fără scrupule. Aceasta este cheia acțiunii PSD și a lui Grindeanu, Neacșu & co.: foamea de putere, bani și trai pe picior mare. De aceea : pentru că nu are mentalitate de slugă. Nici Orban nu avea”.

Ciprian Ciucu a afirmat în final că miza tuturor acestor oameni e chiar soarta PNL-ului: „Miza lor este partidul nostru, dragi colegi liberali. Și, așa cum v-am tot spus prin ședințe, vom fi chemați în curând să facem o alegere de conștiință: demnitatea noastră, agenda publică și viitoarele generații de liberali sau sistemul, banii și, nu după mult timp, irelevanța. Până săptămâna trecută treceam prin normalitatea promisă de alții, dar adusă de Bolojan. Acum trecem printr-o criză fabricată de aceiasi oameni cu bani și putere și televiziuni. O criză artificială, ușor evitabilă, care face rău țării și românilor”.