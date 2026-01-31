În ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, discuțiile au gravitat în jurul desprinderii din relațiile toxice. Accentul a fost pus și pe nevoia de reconectare cu sine, ca prim pas spre recâștigarea echilibrului interior. Alina Bădic a atras atenția asupra impactului profund pe care persoanele nepotrivite îl pot avea asupra energiei personale.

Totodată, astrologul a explicat care sunt semnalele timpurii ce ne pot ajuta să recunoaștem relațiile dăunătoare înainte ca acestea să lase urme adânci. În cadrul ediției a fost abordată și polaritatea dintre femei și bărbați, împreună cu fricile care apar frecvent în dinamica de cuplu. Discuția a evidențiat modul în care aceste tensiuni influențează stabilitatea emoțională.

În platou s-a aflat , specialist în PR și marketing, dar și scriitor. Acesta a adus o perspectivă practică asupra dinamicii relaționale și a conflictelor invizibile dintre genuri.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Nativii Berbec deja au început să înțeleagă. Ei vor fi foarte impactați, nu afectați, foarte impactați de această intrare a lui Neptun în semnul lor. Cu siguranță vom găsi foarte mulți nativi Berbec care își vor dori să înceapă ceva. Dar ceva consistent. Vom vedea o doză de curaj. Un curaj incredibil pentru nativii Berbec. Un curaj care, pe undeva, le va vorbi despre ei, cei care poate erau acum 10–20 de ani. Și vom vedea foarte mulți Berbeci care vor îndrăzni să facă lucruri pe care poate nu au îndrăznit niciodată să le facă.

Taur

În perioada imediat următoare, nativii Taur au o zonă foarte interesantă. Un potențial incredibil. Avem și Uranus în semnul dumneavoastră, în continuare. Avem și Venus, guvernatorul nativilor Taur, care se găsește în semnul lui Uranus, în Vărsător, acum, între Soare și Mercur. Ce înseamnă acest lucru? Este o perioadă în care Taurii trebuie să-și evalueze cu foarte mare atenție relațiile. Este important să știți exact care sunt acei prieteni care țin la dumneavoastră ca și când ați fi la grădiniță.

Gemeni

Avem iarăși această forță pe care o are Neptun acum. Este, deocamdată, singur în Berbec până pe 13 februarie, care spune așa: „Formulează dorința!”. Deci, repet, nu ne dăm seama cât de important este să formulăm, în această perioadă, dorința, chiar precum un copil. Dar trebuie să ai intenția, trebuie să ai și puritatea sufletească necesară. Pentru că, dacă tu formulezi greșit dorința, ea nu ți se va îndeplini.

Cum se conturează horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Nativii Rac își doresc lucruri care, pe undeva, țin și de ceilalți. Acest aspect lunar este poate puțin agresat de steliumul din Vărsător, în sensul în care oamenii îi pot abate de la drumul lor. Este foarte multă lume în jurul nativilor Rac și nu mai reușesc să-și adune puterile să se concentreze pe propria persoană. Nu este vorba despre narcisism, faptul că uneori ești în introspecție. Deci aveți nevoie să stați puțin în introspecție zilele acestea, cât puteți, măcar o oră, două pe zi, pentru că trebuie să înțelegeți ce vă doriți cu adevărat. Nu putem să formulăm dorința dacă nu înțelegem ce ne dorim cu adevărat.

Leu

Mergem mai departe la nativii Leu, unde chiar aș vorbi, așa, metaforic, despre haina aceasta impecabilă albă cu care intrăm pe pragul de aur către 2026. Apropo de dorință, cum să ne dăm seama? Închipuiți-vă că suntem îmbrăcați cu toții cu o haină care ar trebui să fie impecabilă. Dar fiecare are niște defecte care încep să se vadă pe haina respectivă precum niște pete negre. Cum să mergi pe stradă sau să te duci undeva, într-un loc, cu o haină care este bună, dar are tot felul de pete pe ea? Cam așa arată perioada din punct de vedere spiritual.

Fecioară

Pentru nativii Fecioară, iată, avem un moment cu adevărat revoluționar, putem spune, cu toate aceste planete în Vărsător. Și, sigur, și ei sărbătoresc intrarea lui Neptun în semnul Berbecului, în sensul în care nativii Fecioară pur și simplu se abandonează destinului într-un mod în care au un suflet de copil în această perioadă.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Nativii Balanță, pentru că există această formulă pe Vărsător, ei au atât de mult antren relațional în jurul lor, atât de multă lume este în jurul dumneavoastră, încât foarte greu reușiți să găsiți acel moment despre care vorbeam și spuneam că are greutate. Este un moment grav, este un moment greu, în care să stați doar dumneavoastră cu dumneavoastră și să vă introspectați la un nivel atât de profund, încât să simțiți cu adevărat esența sufletului, ce-și dorește sufletul.

Scorpion

Scorpionii vor spune: „nu, nu mai vreau să am de-a face cu tine”, sau „da, vreau să am de-a face cu tine într-un mod special”. Nativii Scorpion au un moment în care, apropo de această dorință a lui Neptun în Berbec, le ajută foarte mult decuplarea de anumite persoane. Nu spun toxice, dar care sunt mai puțin oneste față de noi din punct de vedere energetic, să spunem așa. Nu-ți fac bine energetic. Și nativii Scorpion, deși ei sunt ca și formație plutoniană, ei au impresia că pot să învingă dușmanii de toate tipurile, demonii de toate tipurile. Iată, a venit momentul în care spun: „Nu mai! Sunt epuizat. Chiar nu mai pot să te duc în cârcă”, cum se spune.

Săgetător

Pentru Săgetători, această matrice a lui Neptun în Berbec și acest potențial deosebit pe Vărsător vorbește despre zona viselor. Vom vedea foarte mulți nativi Săgetător care au vise sau au flash-uri. Au senzația că știu lucrurile dinainte de a se întâmpla, într-un mod foarte interesant. Ei, practic, vor avea ca o revelație această dorință. Nici măcar nu este o dorință pe care o formulează, cum o formulează poate alte zodii care stau să se gândească, să se introspecteze.

Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn aș vorbi despre misiune în această perioadă, în care, da, Neptun, în primul grad în Berbec, poate să vorbească și despre o nouă misiune care li se dă. Cu toții vom primi o nouă misiune în această perioadă. Capricornii devin foarte interesați de această misiune care li se dă. Ei vor formula o dorință, cu siguranță, și în domeniul acesta. Își vor dori să știe. Ei sunt foarte serioși, sunt saturnienii zodiacului. Își vor dori să știe ce anume li se încredințează de către Univers în perioada imediat următoare.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător vorbim despre această neliniște. Dacă pentru Capricorn este dorința de a intra pe zona concretă și de a avea această misiune foarte clară și de a ști ce le încredințează Universul, pentru nativii Vărsător este o perioadă bogată cu adevărat. Avem aceste cinci planete care sunt oarecum aglomerate în semnul dumneavoastră, cu Pluto, care va sta două decenii, până în 2043. Este o stare în care nativii Vărsător simt că pot muta munții din loc. Ei simt că pot face lucruri de o forță incredibilă și chiar le pot face.

Pești

Peștii, dacă au înțeles ceva în perioada anterioară, au înțeles ce înseamnă energia divină. Peștii nu se joacă de-a Dumnezeu. Peștii știu exact să respecte legile divine. De fapt, ce se întâmplă? Universul acum ne face un cadou tuturor. Este valabil pentru toate zodiile. Doar că nu ne spune. Este ca și când îți oferă ceva și îți spune: „uite, acesta este cadoul meu pentru tine”. Dar nu-ți spune. Noi va trebui să identificăm și să știm care este cadoul de la Dumnezeu pentru noi în această perioadă. Și nativii Pești vor identifica mai mult decât alte zodii.