Ultima măsură adoptată de Bolojan înainte de moțiune. Cui va acorda Guvernul o primă

Ana Maria
05 mai 2026, 14:27
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Guvernul a decis. Cum și când vor fi acordați banii?
  2. Guvernul a decis: Cum pot fi folosiți cei 1.500 de lei
  3. Există condiții privind utilizarea banilor?
  4. Care este bugetul total al măsurii

Guvernul a decis, în ședința de marți, înainte cu puțin timp de votarea moțiunii de cenzură, acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, destinată personalului din sistemul de educație.

Conform unui comunicat transmis de Executiv, măsura îi vizează pe profesorii și angajații didactici auxiliari din învățământul preuniversitar de stat, dar și pe cei din sistemul universitar de stat care se află în activitate.

Guvernul a decis. Cum și când vor fi acordați banii?

Prima va avea o valoare netă de 1.500 de lei și va fi acordată începând cu luna mai, urmând să fie utilizată până la finalul anului școlar sau universitar în curs. Măsura a fost adoptată printr-o ordonanță de urgență, care stabilește cadrul legal pentru acordarea acestui sprijin în anul școlar/universitar 2025-2026.

Guvernul a decis: Cum pot fi folosiți cei 1.500 de lei

Potrivit autorităților, suma va fi acordată sub formă de sprijin pentru activitatea didactică, în special pentru dezvoltarea profesională.

Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziţia de cărţi de specialitate şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educaţional, pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate„, informează Guvernul, potrivit Antena 3 CNN.

Există condiții privind utilizarea banilor?

Autoritățile precizează că cel puțin 65% din valoarea primei trebuie direcționată către cursuri de formare profesională. Aceste cursuri trebuie să fie avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, iar lista acestora, împreună cu furnizorii acreditați, va fi publicată pe site-ul instituției.

Care este bugetul total al măsurii

Pentru implementarea acestui program, autoritățile au alocat un buget estimat la aproximativ 413,7 milioane de lei. Finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Pentru anul școlar și universitar 2025-2026, beneficiarii vor putea utiliza prima până la finalul perioadei de studiu.

Astfel, termenul limită este 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și 30 septembrie 2026 pentru învățământul universitar.

