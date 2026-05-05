Acasa » Eveniment » Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Două autoturisme au fost incendiate cu premeditare (VIDEO)

Adrian Teampău
05 mai 2026, 14:24
Incendiu în Piatra Neamț Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț
  2. Poliția a deschis o anchetă penală

Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Poliția a deschis un dosar penal după ce două autoturisme parcate pe un bulevard important au fost incendiate intenționat. 

Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț

Două autoturisme au fost incendiate, marţi, intenţionat, în municipiul Piatra-Neamţ, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Autoritățile au deschis un dosar penal în contextul acestui act criminal. La faţa locului au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă. În urma incendiului, cele două autoturisme au fost avariate aproape în totalitate.

„În această dimineață, în jurul orei 05:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că arde un autoturism aflat în parcarea unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ”, se arată într-un comunicat al ISU Neamț.

Potrivit sursei citate la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme. Din primele investigații, s-a stabilit că focul ar fi fost pus cu intenție de persoane necunoscute.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme existând posibilitatea propagării la alt autoturism parcat în imediata apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată. Nu au fost victime”, se arată în comunicatul ISU Neamț.

Poliția a deschis o anchetă penală

Până la stingerea incendiului, autoritățile au blocat traficul rutier în zonă. Poliția a deschis o anchetă după acest act criminal.  Cercetările au fost preluate de polițiști din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamț-BOP, dar și de un tehnician criminalist.

„La data de 5 mai a.c., în jurul orei 04:58, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Traian, în parcarea unui bloc, un incendiu se manifestă asupra unui autoturism, aparținând unui bărbat de 49 ani. Cu ocazia deplasării la fața locului, au fost identificate două autoturisme care ardeau cu flacară deschisă, fără a pune în pericol viața vreunei persoane”, a transmis Poliția Piatra Neamț.

Cercetările sunt în curs de desfășurare, în cadrul unui dosar penal.

