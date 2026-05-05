Un detectorist din comuna Brăiești a făcut o descoperire arheologică spectaculoasă, după ce a găsit, întâmplător, mai multe obiecte din bronz, vechi de aproximativ trei milenii. Specialiștii spun că ar putea fi vorba despre o depunere ritualică din Epoca Fierului.

Artefacte descoperite accidental pe un teren agricol

Descoperirea a fost făcută de un bărbat aflat pe un teren agricol, care a identificat mai multe piese din bronz. Printre acestea se numără vase bine conservate, dar și două săbii îndoite și un vârf de săgeată, scrie Click.

Realizând importanța descoperirii, acesta a anunțat imediat , iar obiectele au intrat în atenția specialiștilor.

Săbiile îndoite, semn de ritual

Potrivit experților, forma neobișnuită a săbiilor nu este întâmplătoare. Îndoirea acestora indică un posibil ritual practicat în urmă cu mii de ani.

„O descoperire de factură arheologică care reprezintă, foarte probabil, o depunere votivă de la începutul Epocii Fierului, cca. 1.000-750 î.Hr. În apropierea locației este localizat un sit arheologic cu o locuire din Hallstatt, situl Brăiești – Siliște.

Sunt obiecte de uz comun, dar care pot fi folosite și pentru ritualuri. Faptul că sabia a fost îndoită este clar o ofrandă adusă. Dacă ar fi fost folosită în luptă, aceasta rămânea normală. Vasele sunt într-o stare foarte bună, solul a fost potrivit pentru conservare. Astfel de obiecte sunt întâlnite mai multe în zona Transilvaniei sau spre Europa Centrală.

Nu este comun să fie în regiunea Moldovei. Poate fi o piesă importantă, însă avem nevoie de mai multe date și analize. Din păcate, au fost pierdute multe informații, deoarece obiectele au fost scoase din pământ”, a explicat Vasile Cotiugă.

Descoperire rară pentru regiunea Moldovei

Specialiștii subliniază că astfel de artefacte sunt mai frecvent întâlnite în Transilvania sau în Europa Centrală, ceea ce face ca descoperirea din județul Iași să fie cu atât mai valoroasă.

Totuși, scoaterea obiectelor din pământ fără o cercetare arheologică riguroasă a dus la pierderea unor informații importante despre contextul în care au fost depuse.

Obiecte vechi de 3.000 de ani

Artefactele descoperite sunt estimate ca având o vechime de aproximativ 3.000 de ani, fiind încadrate în perioada de început a Epocii Fierului.

Cercetătorii urmează să analizeze piesele pentru a stabili cu exactitate proveniența și rolul lor, însă descoperirea este deja considerată una importantă pentru patrimoniul arheologic din România.