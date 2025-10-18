Aici chiar vorbim despre o folosire corectă a timpului lunar, chiar timpul lunar. Ce înseamnă acest lucru? Există un timp sacru și există un timp pe care noi îl folosim în zona concretului. Atunci când nu suprapunem corect, atunci când alocăm prea mult timp timpului concret, există riscul să ne stricăm algoritmul definitiv. Deci, dacă timpul sacru, adică timpul pentru rugăciune, pentru meditație, pentru a discuta cu persoanele dragi, apropiate, pentru a discuta probleme care îi pot cauza sufletului. Acesta este tot un timp sacru, asta pentru cei care nu au înțeles acest aspect și tot timpul spun că au treabă și au ceva concret de făcut.

Și, pentru un nativ Rac, această zonă lunară, acest spațiu lunar în care ei trebuie să înțeleagă exact care este timpul sacru pentru rugăciune, pentru meditație, pentru a discuta, repet, tot timp sacru, să discuți despre sufletul tău. Nu știu, te deranjează ceva la partenerul de viață, să spunem. Te deranjează că întârzie mereu sau te deranjează că nu se ține de cuvânt. Pentru nativii Raci, ei trebuie să analizeze exact care este timpul sacru. Dacă eu acum am o nemulțumire, am un necaz, m-a supărat foarte rău cineva sau mi s-a părut un lucru profund nedrept, este dreptul meu să provoc o discuție, pentru că sufletul meu vrea să provoc această discuție.

Altfel, Universul te va penaliza. Știu că poate multă lume va râde, dar Universul ne va penaliza. Va spune: „Cereți dreptul sufletesc!”. Mare atenție, pentru că timpul sacru se suprapune acestui timp profan, acestui timp concret, care spune: „Da, uite, tu ai greșit aici, aici, aici.” Dar dacă timpul sacru spune: „Da, dar poate are niște motive pe care tu nu le vezi”, atunci tu trebuie să explici, ca nativ Rac, acest lucru. Pentru nativii Rac este foaret important să-și ceară drepturile sufletești și să își explice durerile sufletești.

Leu

Pentru nativii Leu avem, paradoxal, tot un mesaj plutonian, deși ei nu sunt atât de prieteni cu această intersecție plutoniană. Și totuși, în perioada aceasta trebuie să caute mesajele ascunse, pentru că Pluto vorbește despre mister. Și puterea vindecătoare poate sta în mesajele ascunse, în misterul din spatele solarului. Adică soarele trece brusc în spatele lui Pluto pentru nativii Leu. Leul nu se mai ghidează după ceea ce este la vedere.

Este ca și când, nu știu, nativului Leu, să spunem, cineva îi spune un cuvânt frumos și Leul spune: „Nu te cred. Nu te cred, pentru că în spatele tău eu văd că mai este cineva. Eu vreau să știu cine mai este în spatele tău.”

Tu îmi spui cu soarele mesajul frumos, pentru că persoanele știu, în principiu. În această perioadă există această situație în care noi deja am început să știm „cu ce se mănâncă”, cum spune zona paranormală. Leul nu mai este atât de solar. Leul a împrumutat foarte mult din vibrația Scorpionului în ultimii ani, adică vrea să vadă dincolo de Soare. El vrea să-l vadă pe Pluto. În spatele Soarelui, pentru nativii Leu, este Pluto, care este misterul.

Leul începe să aibă, în această perioadă, o dorință fundamentală de a-i fi înțeles sufletul. Este o dorință atât de mare, încât Leul nu mai poate trăi fără acest aspect, pur și simplu. La un moment dat, foarte mulți nativi Leu chiar se pot îmbolnăvi la propriu, dacă nu li se va înțelege sufletul cu adevărat.

Fecioară

Nativii Fecioară sunt atât de doritori de . Sunt tare supărați ei, pentru că de-abia a trecut acest tranzit saturnian și acum chiar și-ar dori să fie lucrurile ca la carte.

Este o vreme pentru meditație foarte importantă pentru nativii Fecioară. Ei sunt foarte atenți acum să nu mai greșească, pentru că atât s-au săturat, pe șleau vorbind, de penitență, de pedeapsă, de oameni care i-au supărat, sau au plecat, sau i-au dezamăgit, încât acum vor să rezolve conflicte a priori.

Deci nici să nu mai existe riscul să fie vreun conflict, că vor să-l rezolve. Nativii Fecioară cred că sunt un pic opusul altor zodii. Ei chiar sunt foarte atenți, sunt exagerat de atenți la supărările celorlalți și, prin asta, devin foarte spirituali. Este bine să fim atât de atenți, să nu supărăm în jur de una, de alta.

Și pentru că vorbim despre un semn mercurian, nu putem să nu vorbim despre această purificare pe aer. Trebuie să înțelegem care ar fi mesajul pentru nativii Fecioară. Guvernatorul lor, în general, este Mercur, dar acum nativii Fecioară au mult mai multe mesaje de înțeles decât de obicei. Pentru ei, de exemplu, acum și Venus, și Soarele sunt planete-cheie. Ele se găsesc în semnul imediat următor. Asta înseamnă că există o oarecare constrângere. Atunci când planetele se găsesc în semnul imediat următor, casa a doua, deși este o casă căreia nu toată lumea îi dă atât de mare importanță, este o casă foarte importantă, pentru că arată felul în care suntem obsedați sau nu de ceea ce ne aparține. Și, de obicei, avem o preocupare pentru ceea ce ne aparține. Nativii Fecioară învață să prețuiască ceea ce le aparține cu adevărat.

Predicțiile pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Balanțele au o planetă care acum le poate face servicii sau le poate face deservicii. Este acest Soare pe Via Combusta, pe al treilea decan, care trebuie analizat cu mare atenție. Acest Soare face un aspect de Quincunx, cum spunem noi, cu Saturn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că li se cere un grad de seriozitate foarte mare într-o problemă.

Acum, cine ne poate ajuta să ne dăm seama de problemă? Mercur, care este destul de inflamat în semnul Scorpionului. Ei trebuie să privească vorbele. Vor veni către ei tot felul de vorbe care le deschid câmpurile, le deschid ușile. Vor înțelege cu adevărat ce li se pregătește.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion, aici există o cheie, nici măcar o planetă cheie. Aici există, de-a dreptul, o cheie. Deci, nativilor Scorpion li se oferă o cheie. Și cheia aceasta spune: „Haideți să vedem ce ușă deschidem!”

Și sunt niște uși pe care nativii Scorpion trebuie să le cerceteze, dar este foarte greu, pentru că ei trebuie să intuiască ce se află în spatele ușilor. Adică te sună cineva și îți spune: „Uite, vin într-o vizită”, sau te duci la o petrecere, sau te duci undeva. Tu trebuie să intuiești ce cheie ai. Dacă este cheia care încuie ușa sau descuie ușa. Adică, dacă trebuie să te duci sau nu. Și o să mă întrebați: „Cum?” Păi da, este dificil să intuiești. Este foarte simplu. Dacă ești într-un pericol iminent, noaptea, pe stradă, imediat îți dai seama, pentru că ți se deschid antenele. Exact așa este și în cazul acestei chei.

Dacă, de exemplu, cineva îți propune o afacere, o să spui: „Păi, de unde să știu dacă este bună sau nu este bună?” Păi, te uiți. În primul rând, te uiți la persoana care îți face propunerea. Vezi ce ton are, dacă insistă prea mult, dacă devine nervoasă, dacă este o persoană cu o conduită morală și așa mai departe. Dacă simți o stare de liniște. Deci, nativii Scorpion, ce vreau să spun, este că trebuie să analizeze toate aceste uși care sunt închise. Adică nu vine cineva să spună: „Uite, vreau să îți propun o afacere, dar vezi că nu o să iasă nimic.” Normal că nu o să îți spună așa. O să ți-o prezinte într-o lumină foarte frumoasă, chiar dacă poate știe că nu are cum să iasă. Deci, tu trebuie să fii mentorul tău, ca și nativ Scorpion, să știi ce trebuie să faci și ce este în spatele acestor uși.

Săgetător

Pentru nativul Săgetător avem un mesaj foarte frumos. Mesajul este dat chiar de guvernatorul dumneavoastră, de Jupiter, care se găsește în semn lunar. Deci, acest Jupiter în semn lunar este chiar mesajul prevestitorului. Nativilor Săgetător li se oferă un mesaj divin, un mesaj de prevestire. Cineva le ghicește, să spunem așa. Adică, chiar li se prevestește ceva. Este un lucru foarte interesant și aici vorbim despre o poveste supranaturală. Vorbim despre ceea ce emană. Deci, ei stabilesc, practic, Săgetătorii, pentru că fiecare semn acum are o anumită conduită. Și conduita care li se cere nativilor Săgetători este următoarea: tu ce emiți?Ce emani în Univers? Li se cere ceva acum de către Univers, și Universul vine cu o promisiune. Spune în felul următor: „Uite, eu îți dau acest mesaj divin, îți îndeplinesc chiar o dorință, dar eu vreau să știu care este conduita ta.” Și ei vor alege dacă acest joc pe care îl vor face pe scenă, regizori fiind entitățile de Lumină, este conform cu Jupiterul care îi coordonează sau dacă aleg alt rol care nu ar fi conform cu poziția lor jupiteriană. Și atunci există riscul să fie penalizați. Sigur, mesajul lor este un mesaj foarte interesant, totodată și sofisticat, din punctul meu de vedere. Este un mesaj filozofic. Nu se putea decât un mesaj filozofic pentru un Săgetător, evident. Ei vor avea un marcaj extraordinar de puternic, care chiar îi va izbi așa, pe undeva, frontal. Și acest mesaj pentru Săgetători se referă la presentimentul a ceea ce este prin intermediul a ceea ce nu este. Deci, pe undeva, ei pot simți, culmea, prin ceva ce nu este, puterea a ceva ce este. Ce urmează pentru Capricorn, Vărsător și Pești Capricorn Pentru nativii Capricorn este această planetă-cheie, de fapt, este o conjuncție Saturn–Neptun, care spune în felul următor: „Tu hotărăști ce și cum.” Este foarte interesant cum ei au un liber arbitru foarte mare în această perioadă, dar doar pentru că, la un moment dat, ei știu foarte bine, și mai mult decât multe alte zodii, că va exista o judecată în viitorul foarte apropiat. Pentru că acest Saturn, care schimbă, practic acum este precum șarpele care își înghite coada, știți? Saturn este la final de cerc zodiacal, pe gradul 359, Neptun este pe primul grad. Deci este ca un șarpe care efectiv își înghite propria coadă. Ce înseamnă acest lucru? Că suntem într-o perioadă atât de puternică din punct de vedere al densității energetice, în care suntem și urmăriți, suntem supervizați, suntem chiar la ultima lucrare de olimpiadă. Adică este chiar absurd să te duci ca olimpic și să nu știi nimic. Deci este imposibil. Toți suntem considerați acum ca fiind olimpici, pentru că toți am avut semne. Indiferent că ai o profesie foarte sofisticată sau că ai o profesie, o ocupație mai simplă, nu contează. Tu trebuie să înțelegi, la nivelul tău, că ți-ai înțeles niște lecții. Adică dacă tu, de exemplu, nu știu, ai un viciu. Poate tu nu ai preocupări foarte elevate, dar ai un viciu, Universul spune: „Nu te testez acum pe nu știu ce lucrare de doctorat, dar pe viciul ăsta e testul tău.” Și vreau să văd dacă tu poți să minimizezi măcar viciul. Este greu să renunți de tot, dar măcar minimizează. Și acesta este testul tău. Deci, fiecare dă un test. Suntem chiar în lunile de test. Vărsător

Pentru nativii Vărsător, aici se întâmplă foarte multe lucruri în perioada următoare, în sensul în care există multe evenimente. Paradoxal, planeta-cheie acum este Marte, care agresează direct zodia Vărsătorului, și sunt foarte multe activități, foarte multe acțiuni pe care Vărsătorii trebuie să le rezolve și aceste acțiuni, pe undeva, au de-a face cu natura lor. Totul li se adresează, aș spune, nativilor Vărsători, și ei trebuie să caute într-o cutie, așa cum ai căuta într-un anticariat, într-o cutie de obiecte vechi. Ei tot caută, tot caută, nu știu exact ce caută, dar ceva tot vor găsi. Deci, tot ce pot să le promit este că ei vor găsi ceva, dacă vor începe această căutare. Este un cuvânt, dar e mai mult decât misterios. Nu știu exact să-l definesc. Vor căuta, parcă ar căuta ancestral ceva, parcă ar căuta ceva într-un mister total, ceva ce încă nu li se dezvăluie, dar trebuie căutat. Deci, mesajul nostru pentru nativii Vărsători, dacă ne puteți ajuta, este: ceva ce vi se va dezvălui, trebuie căutat, dar nu le putem spune foarte multe lucruri. Este o curiozitate care să meargă foarte mult pe ceva ce se găsește aici, exact în chakra inimii, în Anahata Chakra. Adică ceva ce vine exact de aici, din inimă. Căutați un „ceva”. Este ca și când îți spune un mentor spiritual: „Caută ceva.” „Ce să caut?” „Nu știu. Caută un ceva.”

Pești

Pentru nativii Pești, nu avem cum să nu avem decât planeta Călăuză și planeta-cheie, Neptun. El, Neptun, este cel care îi domolește în toate acțiunile, dar planeta-cheie și planeta-problemă este Marte. Marte spune: „Cine domnește aici?” Pentru că Neptun este în semnul lui Marte, adică guvernatorul Pește este în semnul lui Marte. Și Marte vine în semnul Peștilor, Neptun vine în semnul lui Marte și întreabă. Și imediat traduc ceea ce vreau să spun.

Neptun nu are ce să caute pe tărâmul lui Marte, dar iată că acum a intrat în semnul Berbecului și el întreabă: „Cine domnește aici?” „Pe aici domnește Marte.” „Da, dar eu sunt Neptun.” Bun, ce s-ar putea întâmpla în viața nativului Pește? S-ar putea să intre pe teritorii care nu li se adresează, dar fără voia lor. Adică, să spunem, un nativ Pește care are o casă superbă, să experimenteze vizita unor persoane care, nu știu, poate nu neapărat musafiri nepoftiți. Îi strică puțin energia strică energia, îi sctrică puțin feng shui-ul, cum se spune. Sau un nativ Pești care așteaptă ceva, o aprobare, nu o primește, iată. Deci, simbolistica lui neptuniană de liniște sufletească, de afiliere la spațiul divin, este puțin perturbată de acest Marte rebel, care spune: „Eu am chef să fac asta și asta fac.”