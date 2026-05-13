Deși se găsește în orice supermarket și are un preț accesibil, puțini oameni aleg să cumpere gulie. spune că această legumă are numeroase beneficii pentru sănătate și nu ar trebui ignorată. Gulia este recomandată în special persoanelor care se confruntă cu gastrită, ulcer sau alte probleme digestive.

De ce recomandă Mihaela Bilic consumul de gulie

Potrivit Mihaela Bilic, gulia poate fi o alternativă excelentă la gustările procesate. Nutriționistul recomandă această legumă celor care vor să renunțe la chipsuri, covrigei sau alte snacksuri bogate în calorii. Crocantă și răcoritoare, gulia oferă rapid senzația de sațietate. În plus, are un aport caloric foarte mic, de doar aproximativ 20 de calorii la 100 de grame, fiind potrivită inclusiv în curele de slăbire. Datorită conținutului ridicat de fibre, gulia susține digestia și poate reduce pofta de ronțăieli nesănătoase.

Un alt beneficiu important al guliei este că ajută la eliminarea excesului de apă din organism. În același timp, această legumă susține buna funcționare a sistemului digestiv. Mihaela Bilic spune că gulia este o alegere foarte bună pentru persoanele care suferă de gastrită sau ulcer. De asemenea, poate fi consumată și de cei care au sensibilitate gastrică. Potrivit nutriționistului, gulia poate calma disconfortul provocat de aciditatea stomacului. În plus, această legumă este bogată în și conține potasiu, un mineral esențial pentru organism.

Cum poate fi consumată pentru a avea efecte benefice asupra digestiei și siluetei

Mihaela Bilic spune că gulia se numără printre cele mai sănătoase gustări pe care le putem consuma zilnic. Această legumă este recomandată în special persoanelor care se confruntă cu aciditate gastrică, gastrită sau ulcer.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. Pentru cei mai tineri, gulia arată așa, ca să o recunoașteți pe raftul din supermarket. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană.

Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre. Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu , cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a explicat nutriționistul, notează cancan.ro.