B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape

Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape

B1.ro
13 mai 2026, 23:15
Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
sursa foto: New York Post
Cuprins
  1. Cum a ajuns un robotaxi într-o zonă complet inundată
  2. Ce măsuri a luat compania după incidentul din Texas
  3. Incidentele cu taxiuri autonome tot mai frecvente

Un incident spectaculos din Texas pune din nou tehnologia autonomă sub presiune, după ce un robotaxi a ajuns într-o zonă inundată și a fost luat de ape. În urma cazului, compania americană Waymo a decis să retragă temporar mii de vehicule pentru actualizări urgente de software.

Cum a ajuns un robotaxi într-o zonă complet inundată

Totul s-a întâmplat pe 20 aprilie, în apropiere de San Antonio, unde unul dintre taxiurile autonome operate de Waymo a ignorat avertismentele autorităților privind restricțiile de circulație.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, vehiculul a continuat traseul și a intrat direct pe o porțiune de drum complet acoperită de apă. Câteva momente mai târziu, curenții puternici au împins robotaxiul într-un pârâu din zonă, de unde nu a mai putut fi recuperat.

Din fericire, incidentul nu s-a transformat într-o tragedie, deoarece mașina circula fără pasageri în momentul producerii accidentului.

Ce măsuri a luat compania după incidentul din Texas

La scurt timp după eveniment, Waymo a suspendat temporar serviciul local și a pornit o campanie de rechemare voluntară pentru aproximativ 3.800 de vehicule autonome.

Potrivit documentelor publicate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA, măsura vizează automobile echipate cu generațiile a cincea și a șasea ale sistemelor de conducere autonomă.

Problema identificată ține de software și ar putea permite vehiculelor să intre în zone inundate sau pe trasee cu risc ridicat, în anumite condiții de trafic, relatează Libertatea.

Incidentele cu taxiuri autonome tot mai frecvente

Cazul din Texas nu este singular și vine după alte episoade care au ridicat semne de întrebare privind fiabilitatea sistemelor autonome.

În decembrie 2025, o pană majoră de curent din San Francisco a blocat simultan mai multe taxiuri Waymo, iar în aprilie 2026 peste o sută de vehicule autonome Apollo Go au rămas imobilizate în traficul din Wuhan.

Compania americană susține că siguranța este „prioritatea sa principală” și că implementează „măsuri suplimentare de siguranță software”.

„Am introdus deja măsuri pentru a limita accesul vehiculelor în zonele cu risc de inundații rapide”, a declarat un purtător de cuvânt al Waymo.

Reprezentanții companiei spun că serviciul din San Antonio va reveni la normal după instalarea completă a noilor actualizări.

Tags:
Citește și...
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Eveniment
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
Eveniment
Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Eveniment
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Eveniment
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Eveniment
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Alexandru Rafila implicat într-un accident rutier în lanț. Poliția rutieră face verificări
Eveniment
Alexandru Rafila implicat într-un accident rutier în lanț. Poliția rutieră face verificări
Mango pentru elevii din Constanța în loc de lapte și corn. Decizia care a stârnit controverse
Eveniment
Mango pentru elevii din Constanța în loc de lapte și corn. Decizia care a stârnit controverse
Lege nouă pentru protecția victimelor din România. Ce se schimbă în informarea privind agresorii
Eveniment
Lege nouă pentru protecția victimelor din România. Ce se schimbă în informarea privind agresorii
Acuzații de trafic de influență la Parchetul Curții de Apel Constanța. Percheziții la doi magistrați acuzați implicați în dosarul Lucian Duță
Eveniment
Acuzații de trafic de influență la Parchetul Curții de Apel Constanța. Percheziții la doi magistrați acuzați implicați în dosarul Lucian Duță
Românii sunt mai atenți atunci când își aleg vacanța în 2026. Care sunt cele mai căutate destinații: „Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună”
Eveniment
Românii sunt mai atenți atunci când își aleg vacanța în 2026. Care sunt cele mai căutate destinații: „Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună”
Ultima oră
23:47 - Claudiu Năsui desființează mitul reformistului Bolojan: „Marketingul politic nu ține loc de tratament”
23:28 - Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
23:20 - Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
23:06 - Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
23:04 - „E păcat dacă se despart”: Ce spune Mircea Solcanu despre despărțirea dintre Cabral și Andreea Ibacka.
22:52 - Finala Cupei României s-a tranșat la loviturile de departajare. Trofeul merge la Universitatea Craiova
22:41 - Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
22:36 - Au apărut primele rezultate după analizarea tulpinii de hantavirus: Ce anunță specialiștii despre riscul unei mutații
22:32 - Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
22:28 - Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan