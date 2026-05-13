Un incident spectaculos din Texas pune din nou tehnologia autonomă sub presiune, după ce un robotaxi a ajuns într-o zonă inundată și a fost luat de ape. În urma cazului, compania americană Waymo a decis să retragă temporar mii de vehicule pentru actualizări urgente de software.

Cum a ajuns un robotaxi într-o zonă complet inundată

Totul s-a întâmplat pe 20 aprilie, în apropiere de San Antonio, unde unul dintre taxiurile autonome operate de Waymo a ignorat avertismentele autorităților privind restricțiile de circulație.

Potrivit informațiilor publicate de , vehiculul a continuat traseul și a intrat direct pe o porțiune de drum complet acoperită de apă. Câteva momente mai târziu, curenții puternici au împins robotaxiul într-un pârâu din zonă, de unde nu a mai putut fi recuperat.

Din fericire, incidentul nu s-a transformat într-o tragedie, deoarece mașina circula fără pasageri în momentul producerii accidentului.

Ce măsuri a luat compania după incidentul din Texas

La scurt timp după eveniment, Waymo a suspendat temporar serviciul local și a pornit o campanie de rechemare voluntară pentru aproximativ 3.800 de vehicule autonome.

Potrivit documentelor publicate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA, măsura vizează automobile echipate cu generațiile a cincea și a șasea ale sistemelor de conducere autonomă.

Problema identificată ține de software și ar putea permite vehiculelor să intre în zone inundate sau pe trasee cu risc ridicat, în anumite condiții de trafic, relatează Libertatea.

Incidentele cu taxiuri autonome tot mai frecvente

Cazul din Texas nu este singular și vine după alte episoade care au ridicat semne de întrebare privind fiabilitatea sistemelor autonome.

În decembrie 2025, o pană majoră de curent din a blocat simultan mai multe taxiuri Waymo, iar în aprilie 2026 peste o sută de vehicule autonome Apollo Go au rămas imobilizate în traficul din Wuhan.

Compania americană susține că siguranța este „prioritatea sa principală” și că implementează „măsuri suplimentare de siguranță software”.

„Am introdus deja măsuri pentru a limita accesul vehiculelor în zonele cu risc de inundații rapide”, a declarat un purtător de cuvânt al Waymo.

Reprezentanții companiei spun că serviciul din San Antonio va reveni la normal după instalarea completă a noilor actualizări.