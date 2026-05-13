Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat după moartea actorului Matthew Perry din „Friends”

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 23:58
sursă foto: X/ TMZ
Cuprins
  1. Moartea actorului din Friends marcată de condamnări
  2. Ce profituri au obținut medicii de pe urma evenimentului
  3. Ce alte sentințe urmează să fie pronunțate

Moartea actorului din „Friends”, Matthew Perry, a dus la o serie de condamnări în Los Angeles. Un fost producător a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Moartea actorului din Friends marcată de condamnări

Producătorul Erik Fleming, în vârstă de 55 de ani, a pledat vinovat pentru că a intermediat substanțele interzise care au dus la decesul vedetei. Acesta a recunoscut că a cumpărat 50 de flacoane de ketamină la un dealer și le-a predat asistentului personal al lui Matthew Perry.

Ancheta a scos la iveală presiunile exercitate de furnizorul principal, Jasveen Sangha, cunoscută drept „regina ketaminei”, imediat după tragedie:

„Şterge toate mesajele noastre”, i-a ordonat ea intermediarului printr-un mesaj text când a aflat de moartea vedetei. a declarase Jasveen Sangha, conform AFP

Ce profituri au obținut medicii de pe urma evenimentului

Doi medici au fost, de asemenea, trași la răspundere pentru exploatarea cinică a dependenței actorului, revânzându-i acestuia fiole de ketamină la prețuri uriașe.

Salvador Plasencia a primit 30 de luni de închisoare pentru că i-a vândut vedetei aproximativ 20 de fiole, fiecare fiind taxată cu 2.000 de dolari, deși costul real era de doar câțiva dolari.

Mark Chavez, un alt medic implicat, a primit opt luni de arest la domiciliu și muncă în folosul comunității.

Ce alte sentințe urmează să fie pronunțate

Următoarea etapă a procesului va avea loc pe 27 mai, când Kenneth Iwamasa, asistentul personal al actorului, își va primi sentința. Iwamasa a recunoscut în fața autorităților că a fost cel care i-a injectat ketamina lui Perry, deși actorul se afla într-o etapă gravă.

Acest anestezic legal era folosit de vedetă pentru terapie împotriva depresiei, însă a fost utilizat abuziv în afara cadrului medical.

În legătură cu principala sursă a substanțelor fatale, instanța a fost extrem de severă cu traficanta Jasveen Sangha:

„Această femeie i-a vândut fiolele care s-au dovedit fatale pentru Matthew Perry şi a fost condamnată la 15 ani de închisoare în aprilie”, a declarat acuzarea în fața instanței.

