Moartea actorului din „ , Matthew Perry, a dus la o serie de condamnări în Los Angeles. Un fost producător a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Moartea actorului din Friends marcată de condamnări

Producătorul Erik Fleming, în vârstă de 55 de ani, a pledat vinovat pentru că a intermediat substanțele interzise care au dus la decesul vedetei. Acesta a recunoscut că a cumpărat 50 de flacoane de ketamină la un dealer și le-a predat asistentului personal al lui Matthew Perry.

Ancheta a scos la iveală presiunile exercitate de furnizorul principal, Jasveen Sangha, cunoscută drept „regina ketaminei”, imediat după tragedie:

„Şterge toate mesajele noastre”, i-a ordonat ea intermediarului printr-un mesaj text când a aflat de moartea vedetei. a declarase Jasveen Sangha, conform

Ce profituri au obținut medicii de pe urma evenimentului

Doi medici au fost, de asemenea, trași la răspundere pentru exploatarea cinică a dependenței actorului, revânzându-i acestuia fiole de ketamină la prețuri uriașe.

Salvador Plasencia a primit 30 de luni de închisoare pentru că i-a vândut vedetei aproximativ 20 de fiole, fiecare fiind taxată cu 2.000 de dolari, deși costul real era de doar câțiva dolari.

Mark Chavez, un alt medic implicat, a primit opt luni de arest la domiciliu și muncă în folosul comunității.

Ce alte sentințe urmează să fie pronunțate

Următoarea etapă a procesului va avea loc pe 27 mai, când Kenneth Iwamasa, asistentul personal al actorului, își va primi sentința. Iwamasa a recunoscut în fața autorităților că a fost cel care i-a injectat ketamina lui Perry, deși actorul se afla într-o etapă gravă.

Acest anestezic legal era folosit de vedetă pentru terapie împotriva depresiei, însă a fost utilizat abuziv în afara cadrului medical.

În legătură cu principala sursă a substanțelor fatale, instanța a fost extrem de severă cu traficanta Jasveen Sangha:

„Această femeie i-a vândut fiolele care s-au dovedit fatale pentru Matthew Perry şi a fost condamnată la 15 ani de închisoare în aprilie”, a declarat acuzarea în fața instanței.