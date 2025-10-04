Alina Bădic a prezentat horoscopul săptămânii 5 – 11 octombrie pentru fiecare zodie, în ediția de sâmbătă a emisiunii . Invitatul Alinei Bădic a fost conf. univ. dr. Niță Aurel Mircea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii trebuie să identifice acea persoană cu care pot avea acea discuție care să-i apropie de adevăr. Pentru ei, mesajul e următorul: „Cum să-i dăm o lecție dușmanului? Folosiți-vă de prieteni!”. Planeta care agresează acum Berbecii este Marte. E un conflict în viața lor și trebuie să vadă cum pot eleva această agresiune care vine din parte a lui Marte.

Taur

Taurii trebuie să fie atenți la influențele subtile, din lumea nevăzută. Ei sunt foarte receptivi la mesajele subtile. De exemplu, e suficient să se gândească cineva de rău la ei și ei să devină brusc foarte nervoși. În cazul lor, planeta ”agresoare” e Pluto. Taurii nu înțeleg de ce anumite persoane se poartă într-un fel anume, de ce li s-au schimbat anumite lucruri în viață. E nevoie de cineva care să-i înțeleagă în subtil, în profunzime.

Gemeni

În cazul Gemenilor, planeta e Jupiter. Gemenii trebuie să-și gestioneze capacitatea de a alegere dintre ce activități fac, ce persoane trebuie să fie în jurul lor. Cine e cea mai importantă persoană din viața lor și de ce? Trebuie să-și ordoneze principiile de viață și să vadă cui oferă ”piedestalul”.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Pentru Rac, planeta relevantă e Mercur. Mercur poartă veștile! Asta înseamnă că Racii vor primi vești care le pot schimba destinul. Cineva le poate prezice drumul lor de acum încolo, unde le e karmic. Cineva le poate spune unde anume greșesc și ce pot face să le fie mai bine.

Leu

Planeta centrală e în cazul lor chiar Soarele, guvernatorul lor. Soarele e în potențial foarte mare. Pentru Lei avem ”dorință, voință, credință!”. Deci e o perioadă în care aceste trei lucruri sunt foarte legate între ele. Voința de a face lucruri care demonstrează că au credința că li se va îndeplini marea lor dorință. Puterea vine din interior.

Fecioară

În cazul Fecioarelor, planeta e Venus. În ultima vreme, Fecioarele în subtil sunt hipnotizate de Saturn, care le spune că timpul a stat în loc. Adică e ceva ce le pune pe gânduri, ceva care a stat într-o bulă și nu s-a manifestat. Venus vine acum și le forțează pe Fecioare să se uite în oglindă cu ochii sufletului și minții și să vadă unde lucrurile nu s-au așezat, unde lucrurile au încremenit și așteaptă o renaștere.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 5 – 11 octombrie

Balanță

Pentru Balanțe, relevantă e planeta Neptun. Ele trebuie să vadă ce anume le agresează sufletul, dar și cine le îngrijește. Neptun vrea să determine Balanțele să descopere persoana sau persoanele care le înțeleg cel mai bine. Ele trebuie să vadă cine cu adevărat se îngrijește de sufletul lor.

Scorpion

Aici sunt chiar două planete în centrul ”pătratului” – Saturn și Uranus. E ceva dincolo de cuvinte care îi apasă. Chiar dacă poate o duc bine pe toate planurile vieții, o responsabilitate, un ceva nu îi lasă să se relaxeze. Această responsabilitate diferă de la caz la caz, fiecare Scorpion trebuie să o identifice, și nu e ceva evident, e ceva subtil, mascat. Ceva îi agresează de o manieră ascunsă. Uranus elevează orice responsabilitate, orice greutate. Pentru Scorpioni, perioada vine cu foarte multe cerințe, ei sunt foarte responsabili, se implică, ajută oamenii.

Săgetător

Planeta relevantă pentru ei este un Marte ușor dușmănos. Săgetătorii trebuie să știe cu cine luptă și pe cine apără. Acest Marte vorbește despre niște dușmani ascunși, misterioși. Săgetătorii vor putea lupta cu cei mai de temut dușmani dacă vor înțelege cum să trăiască înțelept în ”ținutul nimănui”, adică să nu se poziționeze frontal. Ei pot deveni mentori și călăuze.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

În cazul Capricornilor e relevant Nodul Nord. Lecția pentru ei este că oricât de serioși, de responsabili, de buni și profesioniști sunt în domeniul lor, trebuie din când în când să se mai și joace, să iasă din această concentrare intensă, să se relaxeze. Nodul Nord are tocmai rolul de a le aduce aminte Capricornilor că trebuie să se mai și destindă.

Vărsător

La Vărsători, Luna e relevantă. Vărsătorii trebuie să-și înțeleagă latura lunară, pe cine apără, de cine au grijă. Au o parte maternă, iubitoare, generoasă. Ei trebuie să-și înțeleagă această natură a lor, care în această perioadă li se dezvoltă incredibil de mult. Vărsătorii vor realiza foarte multe lucruri tocmai grație laturii lor materne.

Pești

Venus îi întreabă pe nativii Pești ce este iubirea și cu ce ar asemui povestea lor de dragoste. Sunt siguri că știu cine sunt în povestea lor de iubire? Trebuie să se înțeleagă cu adevărat! Nativul Pește e cam ca o nimfă care s-a pierdut puțin și e într-un alt ținut decât cel de baștină. Se uită într-o oglindă și trebuie să înțeleagă cu adevărat cine e în povestea sa de dragoste.