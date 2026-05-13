Ce mesaj a transmis Mircea Solcanu legat de speculațiile privind despărțirea dintre Cabral și Andreea Ibacka?

Fostul prezentator TV a rememorat perioada în care Cabral și Andreea s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unei telenovele.

Acesta a subliniat că, la acea vreme, colegul său de televiziune era deja divorțat de prima soție și părea foarte implicat în noua poveste de dragoste. Solcanu a observat că ambii parteneri erau extrem de îndrăgostiți încă de la primele interacțiuni.

„În momentul în care am început să colaborez cu Cabral, el era divorțat de Luana. Ulterior, pe platourile de la telenovelă s-au îndrăgostit. Andreea a venit la emisiune când ei erau deja împreună. El era foarte îndrăgostit de ea la început. Ea era foarte tânără, mi s-a părut că îl place sincer, că e îndrăgostită și ea”, a declarat Mircea Solcanu pentru .

De ce nu a fost invitat Mircea Solcan la nunta celor doi

Mircea Solcanu a explicat că, deși a colaborat strâns cu prezentatorul, acesta din urmă a ales mereu să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor.

Chiar dacă nu a fost invitat la nunta lor din 2011, Solcanu consideră că această discreție a fost benefică pentru familia lor.

„Mi-a spus că se căsătorește cu ea, dar nu am fost invitat la nuntă. El își ținea viața personală pentru el. Și într-un fel e bine că a făcut asta. Ei s-au căsătorit în anul 2011, el era foarte încântat. Noi din 2014 nu am mai colaborat, deci nu i-am prins prea mult timp căsătoriți”, a spus

Ce crede fostul prezentator despre ruptura dintre cei doi

Deși nu a mai păstrat legătura cu aceștia de mulți ani, și-a exprimat regretul în fața posibilității ca un astfel de cuplu solid să se destrame.

El a menționat că nu crede că este vorba de infidelități și este convins că, indiferent de situație, cei doi vor reuși să aleagă drumul cel mai bun.

„E păcat dacă se despart, mie mi se părea că se potrivesc. Nu cred că s-a întâmplat ceva grav, nu mă duc cu gândul în altă parte, la înșelat. Eu am văzut la vremea respectivă doi oameni care se iubeau, deci mă așteptam să reziste relația lor mult, la cât de îndrăgostiți atunci. Eu cred că se vor înțelege în privința copiilor, clar”, a mai afirmat Mircea.