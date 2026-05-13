O figurină rară din plumb, realizată de Constantin Brâncuși în ultimii ani ai vieții, va fi scoasă la licitație în București și atrage deja interesul specialiștilor din piața de artă.

Ce obiect semnat de Brâncuși ajunge acum în licitație

Piesa poartă numele „Le Crocodile” și reprezintă una dintre cele mai neobișnuite creații atribuite lui Brâncuși, fiind realizată în 1949 din plumb.

Lucrarea intră în selecția evenimentului „Refresh” – Licitația de Artă Contemporană, organizat de Casa de Licitații Artmark, pe 21 mai, la și online.

de pornire stabilit pentru această piesă rară este de 3.000 de euro, însă specialiștii spun că interesul colecționarilor ar putea împinge suma mult mai sus.

De unde provine statueta și de ce este atât de importantă

„Le Crocodile” provine din fondul moștenitorilor Alexandru Istrati și Natalia Dumitresco, doi artiști foarte apropiați de sculptor. Brâncuși i-a primit în cercul său apropiat, în atelierul din Impasse Ronsin din Paris, iar ulterior le-a lăsat întreaga sa moștenire artistică.

Piesa a fost prezentată public și în 2010, într-o expoziție organizată la Paris, cu ocazia licitației Artcurial dedicate fondului , potrivit jurnalul.ro.

Ce poveste ascunde, de fapt, această lucrare

Istoricii de artă leagă obiectul de una dintre serile intime organizate de sculptor, dedicate unor jocuri de interpretare simbolică.

Potrivit specialiștilor, figurina ar fi rezultat în timpul unor sesiuni de „divinație cu plumb topit”, o practică populară asociată spiritismului și interpretării formelor create în apă rece.

„Le Crocodile” apare și în monografia „Brâncuși”, semnată de Pontus Hulten, Natalia Dumitresco și Alexandre Istrati, publicată la Paris în 1986.