B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina

Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina

Adrian Teampău
13 mai 2026, 23:06
Urs brun capturat prins de Poliția Română. Animalul a coborât până în incinta Școlii de agenți de la Câmpina
Sursa foto: Kutizoltan, Dreamstime.com
Cuprins
  1. Urs brun capturat la Școala de Poliție
  2. Animalul sălbatic va fi relocat

Un urs brun a fost capturat, miercuri, în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina. Animalul, care este ținut într-o cuşcă specială, urmează să fi relocat. 

Urs brun capturat la Școala de Poliție

Un exemplar de urs brun a fost capturat, miercuri, 13 mai, în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina. Animalul  fot prins într-o cuşcă autorizată, special amplasată pentru prinderea sa. Autoritățile erau pregătite, dat fiind că prezența ursului a fost semnalată anterior, în mod repetat, în zonă.

„În ultima perioadă, prezenţa unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea şi incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr», existând preocupări privind siguranţa persoanelor şi prevenirea unor eventuale incidente. În acest context, au fost efectuate demersurile necesare, conform cadrului legal şi procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuşti autorizate destinate capturării animalului sălbatic

În cursul zilei de astăzi (miercuri, 13 mai – n red. ), prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, comisar de poliţie Creţu, din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr» Câmpina, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cuşca special amplasată în acest scop, în incinta unităţii de învăţământ”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Animalul sălbatic va fi relocat

Animalul este viu şi se află în siguranţă, se arată în comunicat. La faţa locului au intervenit poliţiştii prahoveni dar şi echipaje din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. Conform protocolului și a competențelor legale autoritățile au acționat pentru a gestiona situația creată de capturarea acestui exemplar de urs brun.

Astfel, ursul va fi preluat și relocat în condiţii de siguranţă, cu respectarea normelor privind protecţia şi bunăstarea animalelor, precizează poliția.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova tratează cu maximă responsabilitate atât siguranţa cetăţenilor, cât şi protejarea faunei sălbatice, acţionând permanent pentru prevenirea oricăror situaţii care pot pune în pericol viaţa şi integritatea persoanelor ori echilibrul mediului natural.

Recomandăm cetăţenilor ca, în situaţia observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite orice comportament care le-ar putea provoca şi să sesizeze de îndată autorităţile competente prin apel la 112”, se mai arată în comunicat.

Tags:
Citește și...
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Eveniment
Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
Eveniment
Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Eveniment
Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Eveniment
Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Eveniment
Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”
Alexandru Rafila implicat într-un accident rutier în lanț. Poliția rutieră face verificări
Eveniment
Alexandru Rafila implicat într-un accident rutier în lanț. Poliția rutieră face verificări
Mango pentru elevii din Constanța în loc de lapte și corn. Decizia care a stârnit controverse
Eveniment
Mango pentru elevii din Constanța în loc de lapte și corn. Decizia care a stârnit controverse
Lege nouă pentru protecția victimelor din România. Ce se schimbă în informarea privind agresorii
Eveniment
Lege nouă pentru protecția victimelor din România. Ce se schimbă în informarea privind agresorii
Acuzații de trafic de influență la Parchetul Curții de Apel Constanța. Percheziții la doi magistrați acuzați implicați în dosarul Lucian Duță
Eveniment
Acuzații de trafic de influență la Parchetul Curții de Apel Constanța. Percheziții la doi magistrați acuzați implicați în dosarul Lucian Duță
Românii sunt mai atenți atunci când își aleg vacanța în 2026. Care sunt cele mai căutate destinații: „Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună”
Eveniment
Românii sunt mai atenți atunci când își aleg vacanța în 2026. Care sunt cele mai căutate destinații: „Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună”
Ultima oră
23:20 - Moment istoric pe Arena Națională. Metallica a interpretat în română hitul „Cine ești tu oare”
23:15 - Waymo recheamă mii de robotaxiuri după un incident periculos în Texas. O mașină autonomă a fost luată de ape
23:04 - „E păcat dacă se despart”: Ce spune Mircea Solcanu despre despărțirea dintre Cabral și Andreea Ibacka.
22:52 - Finala Cupei României s-a tranșat la loviturile de departajare. Trofeul merge la Universitatea Craiova
22:41 - Generația Z schimbă trendul! Băuturile fără alcool cuceresc tot mai mulți tineri
22:36 - Au apărut primele rezultate după analizarea tulpinii de hantavirus: Ce anunță specialiștii despre riscul unei mutații
22:32 - Scandal de mediu la Slobozia după controale cu rezultate șocante. Diana Buzoianu: „Apă neagră ieşită din staţia de epurare” (VIDEO)
22:28 - Criza guvernamentală comentată de Traian Băsescu. Mesaj tranșant pentru tabăra Bolojan
22:03 - Condamnare definitivă pentru românii care și-au omorât propriul copil în Belgia. Detalii înfiorătoare au ieșit la iveală
22:01 - Cum a reușit o Dacia 1300 să ajungă până în Deșertul Sahara. Aventura incredibilă a unei mașini din 1975: „Am plecat pe 1 mai din București”