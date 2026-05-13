Urs brun capturat la Școala de Poliție

Un exemplar de urs brun a fost capturat, miercuri, 13 mai, în incinta din municipiul Câmpina. Animalul fot prins într-o cuşcă autorizată, special amplasată pentru prinderea sa. erau pregătite, dat fiind că prezența ursului a fost semnalată anterior, în mod repetat, în zonă.

„În ultima perioadă, prezenţa unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea şi incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr», existând preocupări privind siguranţa persoanelor şi prevenirea unor eventuale incidente. În acest context, au fost efectuate demersurile necesare, conform cadrului legal şi procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuşti autorizate destinate capturării animalului sălbatic

În cursul zilei de astăzi (miercuri, 13 mai – n red. ), prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, comisar de poliţie Creţu, din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr» Câmpina, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cuşca special amplasată în acest scop, în incinta unităţii de învăţământ”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Animalul sălbatic va fi relocat

Animalul este viu şi se află în siguranţă, se arată în comunicat. La faţa locului au intervenit poliţiştii prahoveni dar şi echipaje din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. Conform protocolului și a competențelor legale autoritățile au acționat pentru a gestiona situația creată de capturarea acestui exemplar de urs brun.

Astfel, ursul va fi preluat și relocat în condiţii de siguranţă, cu respectarea normelor privind protecţia şi bunăstarea animalelor, precizează poliția.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova tratează cu maximă responsabilitate atât siguranţa cetăţenilor, cât şi protejarea faunei sălbatice, acţionând permanent pentru prevenirea oricăror situaţii care pot pune în pericol viaţa şi integritatea persoanelor ori echilibrul mediului natural.

Recomandăm cetăţenilor ca, în situaţia observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite orice comportament care le-ar putea provoca şi să sesizeze de îndată autorităţile competente prin apel la 112”, se mai arată în comunicat.