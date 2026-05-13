Economia României traversează o perioadă tot mai dificilă. Ionuț Dumitru a explicat într-un interviu că această situație este cauzată de dezechilibrele acumulate în ultimii ani. Potrivit economistului, datele slabe privind inflația și creșterea economică nu reprezintă o surpriză.
De unde au pornit problemele economice care afectează acum România
România resimte acum efectele unor ani marcați de cheltuieli publice excesive și împrumuturi masive, avertizează Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Economistul susține că economia și consumul au fost susținute artificial pentru o perioadă lungă de timp.
„ În primul rând, datele așa cum au fost ele publicate astăzi la INS, nu cred că sunt o surpriză pentru cei care urmăresc indicatorii economici. Cel puțin analiștii financiari anticipau această inflație. Deci nu e o surpriză pentru piețele financiare. Am avut o creștere de prețuri la combustibil. Prețul petrolului a crescut foarte mult în perioada anterioară, cu până la 50% dacă ne aducem aminte, pe fondul problemelor și conflictului din Iran. Și în consecință am avut creștere de prețuri la pompă în martie-aprilie. (…) Când ne uităm la inflația aceasta anuală pe 12 luni, acest 10,7%, el este de fapt rezultatul a 12 inflații lunare pe ultimele 12 luni.”, a spus Ionuț Dumitru pentru Știrile ProTV.
Cum ar putea evolua inflația în lunile următoare, în viziunea lui Ionuț Dumitru
Situația bugetară a României a devenit extrem de riscantă, avertizează Ionuț Dumitru, care spune că statul a cheltuit ani la rând mult peste nivelul veniturilor încasate din taxe și impozite. Potrivit economistului, deficitul bugetar uriaș nu mai putea fi susținut fără consecințe serioase pentru economie. El atrage atenția că, în lipsa unor măsuri de reducere a deficitului, România risca să se împrumute din ce în ce mai scump și să fie penalizată de agențiile de rating. Din acest motiv, consideră că măsurile fiscale adoptate au devenit inevitabile, chiar dacă pe termen scurt afectează economia.
„Anul acesta, în iulie, nu o să mai avem acest șoc și în iulie anul acesta inflația anuală o să scadă probabil cu circa două puncte procentuale, adică de la un 10 și ceva o să se ducă inflația într-o lună la 8 și ceva. La fel se va manifesta și în august, când am avut anul trecut, în august 2025, creșterea de TVA, care a adus inflația cu două puncte procentuale mai sus, inflația lunară. Anul acesta nu mai avem acest șoc. Prin urmare, iulie-august anul acesta, în mod natural, inflația anuală scade cu patru puncte procentuale, circa patru puncte procentuale, adică de la un 10% se duce probabil 9 și ceva la sută, se duce la un 5 și ceva la sută în luna august, în mod clar”, a explicat acesta pentru sursa menționată.
De ce spune Ionuț Dumitru că economia României a fost „ținută pe perfuzii”
Economistul compară economia României din ultimii ani cu un sistem „ținut pe perfuzii”, susținut artificial prin împrumuturi și cheltuieli publice uriașe. Potrivit lui, statul a stimulat consumul prin majorări de salarii, pensii și alte cheltuieli bugetare, însă economia locală nu a reușit să producă suficient pentru a susține acest ritm. În consecință, o mare parte din bani s-a dus către produse din import, ceea ce a dus la creșterea deficitului comercial și a deficitului de cont curent.
„Ca să corecteze această situație, deficitul bugetar, sigur că îți iese situația economică la suprafață, adică după ce ai ținut-o pe perfuzii cumva cu deficite foarte mari alimentate de îndatorare, acum vezi realitatea economică. E o problemă cu creșterea noastră economică imediat după pandemie, adică după pandemie a venit șocul prețului la energie, dar dacă ne uităm în 2023, spre exemplu, am avut o creștere economică în scădere față de anul anterior, 2022, când am avut 4 și ceva la sută. Deci 2023, 2 și ceva la sută, 2024, 0,9, 2025, 0,7 și acum, probabil că vom avea la fel o cifră slabă și anul acesta”, a precizat economistul.
Care sunt pericolele economice și politice care pot afecta România
Potrivit economistului, problemele economiei românești nu au apărut recent, ci s-au acumulat în ultimii ani. Ionuț Dumitru atrage atenția că inclusiv în 2024, când statul a avut un deficit bugetar record și a cheltuit masiv, economia a înregistrat o creștere foarte slabă. În opinia sa, acest lucru arată că România se confruntă cu probleme structurale serioase, legate de eficiență și competitivitate, și nu doar cu dificultăți temporare.
Economistul avertizează că există și riscuri externe care pot agrava situația economică. El spune că o escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu și o nouă creștere a prețului petrolului ar putea alimenta din nou inflația. În același timp, instabilitatea politică din România reprezintă un alt factor de risc important. Potrivit lui Ionuț Dumitru, astfel de probleme pot pune presiune atât pe cursul valutar, cât și pe ratingul de țară al României.
În ce măsură depinde România de fondurile europene și de banii din PNRR
Fondurile europene și banii din PNRR au devenit esențiali pentru economia României, avertizează economistul Ionuț Dumitru. Potrivit acestuia, statul român nu are suficiente resurse proprii pentru a susține marile proiecte de investiții și infrastructură, iar fără finanțarea europeană multe dintre aceste lucrări nu ar putea fi realizate. Economistul subliniază că România depinde într-o măsură foarte mare atât de fondurile din PNRR, cât și de cele din programul european multianual 2021-2027.
Ionuț Dumitru atrage atenția că autoritățile trebuie să respecte rapid reformele și jaloanele impuse de Comisia Europeană pentru a nu pierde sume importante de bani. El spune că este nevoie de stabilitate politică și de un angajament ferm din partea decidenților pentru adoptarea legislației și implementarea reformelor necesare. În opinia sa, lunile următoare sunt decisive, deoarece după luna august România riscă să nu mai poată accesa fondurile respective.