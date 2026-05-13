Economia României traversează o perioadă tot mai dificilă. Ionuț Dumitru a explicat într-un interviu că această situație este cauzată de dezechilibrele acumulate în ultimii ani. Potrivit economistului, datele slabe privind inflația și creșterea economică nu reprezintă o surpriză.

De unde au pornit problemele economice care afectează acum România

România resimte acum efectele unor ani marcați de cheltuieli publice excesive și împrumuturi masive, avertizează Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului . Economistul susține că economia și consumul au fost susținute artificial pentru o perioadă lungă de timp.

„ În primul rând, datele așa cum au fost ele publicate astăzi la , nu cred că sunt o surpriză pentru cei care urmăresc indicatorii economici. Cel puțin analiștii financiari anticipau această inflație. Deci nu e o surpriză pentru piețele financiare. Am avut o creștere de prețuri la combustibil. Prețul petrolului a crescut foarte mult în perioada anterioară, cu până la 50% dacă ne aducem aminte, pe fondul problemelor și conflictului din Iran. Și în consecință am avut creștere de prețuri la pompă în martie-aprilie. (…) Când ne uităm la inflația aceasta anuală pe 12 luni, acest 10,7%, el este de fapt rezultatul a 12 inflații lunare pe ultimele 12 luni.”, a spus Ionuț Dumitru pentru Știrile ProTV.

Cum ar putea evolua inflația în lunile următoare, în viziunea lui Ionuț Dumitru

Situația bugetară a României a devenit extrem de riscantă, avertizează Ionuț Dumitru, care spune că statul a cheltuit ani la rând mult peste nivelul veniturilor încasate din taxe și impozite. Potrivit economistului, deficitul bugetar uriaș nu mai putea fi susținut fără consecințe serioase pentru economie. El atrage atenția că, în lipsa unor măsuri de reducere a deficitului, România risca să se împrumute din ce în ce mai scump și să fie penalizată de agențiile de rating. Din acest motiv, consideră că măsurile fiscale adoptate au devenit inevitabile, chiar dacă pe termen scurt afectează economia.

„Anul acesta, în iulie, nu o să mai avem acest șoc și în iulie anul acesta inflația anuală o să scadă probabil cu circa două puncte procentuale, adică de la un 10 și ceva o să se ducă inflația într-o lună la 8 și ceva. La fel se va manifesta și în august, când am avut anul trecut, în august 2025, creșterea de TVA, care a adus inflația cu două puncte procentuale mai sus, inflația lunară. Anul acesta nu mai avem acest șoc. Prin urmare, iulie-august anul acesta, în mod natural, inflația anuală scade cu patru puncte procentuale, circa patru puncte procentuale, adică de la un 10% se duce probabil 9 și ceva la sută, se duce la un 5 și ceva la sută în luna august, în mod clar”, a explicat acesta pentru sursa menționată.