Claudiu Năsui, unul dintre puținii membri ai USR, care l-au criticat pe , desființează guvernarea acestuia. În opinia sa, premierul demis a dus în derizoriu ideea de , fiind interesat doar de .

Claudiu Năsui desființează competenței lui Bolojan

Datele economice oficiale publicate de arată o realitate foarte dură. După zece luni de guvernare, România este în declin economic, iar puterea de cumpărare aproape s-a prăbușit. Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că reformele promise românilor au fost doar o chestie de „marketing politic”. După preluarea mandatului, Ilie Bolojan a crescut taxele fără să se atingă de cheltuieli.

„Problema este că, din păcate, domnul Bolojan a vorbit mult despre reforme, dar nu a făcut nici una în modul corect. În schimb, guvernul a crescut taxele, a naționalizat banii din pilonul 2 și 3, a crescut birocrația. Niciuna nu a mers în direcția susținerii mediului privat. Marketingul politic nu ține loc de tratament”, a declarat Năsui, citat de Ziare.com.

Potrivit spuselor sale, nu a existat nici cea mai mică intenție din partea guvernului de a reduce taxele. Dimpotrivă au crescut atât taxele, cât și cheltuielile. Singurul capitol la care a vrut să umble premierul demis, a fost cel al cheltuielilor de personal, propunând concedieri colective și tăieri salariale. În schimb, a lăsat neatinse achizițiile de bunuri și servicii, adevăratele surse ale risipei de bani publici.

„Eu nu am văzut vreo dorință de a reduce cheltuielile, din partea guvernului. Dimpotrivă, au crescut taxele și cheltuielile. Apoi, au fost acordate noi scheme de ajutor de stat, 5,3 miliarde de lei au fost anunțate de curând de domnul Nazare. Este o sumă colosală. El spune că ajută economia, industria, dar, dimpotrivă, îi ajută pe cei care vor primi acești bani. Dacă voia să ajute economia reducea taxele cu 5,3 miliarde”, a declarat deputatul USR.

Bolojan a dus în derizoriu ideea de reformă

În opinia parlamentarului, Ilie Bolojan a dus „în derizoriu” conceptul de reformă. Premierul nu a făcut nimic altceva decât să crească taxele și impozitele, numind aceste măsuri „reformă”. În realitate nu a luat nici o decizie care să ducă la reducerea risipei și la eficientizarea cheltuielilor.

„Problema este că inclusiv domnul Bolojan a folosit cuvântul „reformă” fără să spună ce se află în spate, încât practic a dus în derizoriu acest cuvânt. Spune „reformă”, dar nu face decât să crească taxele”, a declarat fostul ministru.

În acest context, Claudiu Năsui crede că prioritățile viitorului guvern trebuie să fie identificare surselor de risipă și să reducă cheltuielile De asemenea, el crede că va fi nevoie de o reducere a taxării pe muncă pentru a crește veniturile lucrătorilor.

„Soluția reală este tăierea cheltuielilor și, atenție, nu scăzute dintr-o parte și crescute în alta! Trebuie tăiat din taxele pe muncă. Cu cât o facem mai rapid, cu atât avem șanse mai mari să ne revenim. Dar dacă presiunile politice din teritoriu de la PNL, PSD sau chiar de la USR sunt «să nu se facă reforme», atunci degeaba vorbim despre ele. Practic, aceste reforme nu vor exista”, a transmis fostul ministru al Economiei.

Dezastrul economic la care face referire Claudiu Năsui

După zece luni de guvernare Bolojan, realitatea economică a României arată un devărat dezstru. Aceasta în vreme ce propaganda ni-l prezintă drept singurul capabil să salveze România. Astfel, rata inflației în aprilie 2026, față de aprilie, 2025, a fost de 10,7%, potrivit INS. Cele mai mari creșteri de prețuri la produsele alimentare au fost înregistrate la cafea (+21,75%), ouă (+14,78%) și la carnea de bovine (+12,24%).

Într-un singur an, prețurile la energia electrică au explodat (+54,18%), iar pe fondul conflictului din Golf, motorina (+32,68%) și benzina (+22,42%) au înregistrat majorări substanțiale. Chiriile au înregistrat majorări de 43,78%. Iar prețurile la serviciile de igienă și cosmetică au crecut cu 15,07%. Utilitpțile, respectiv tarifele la apă, canal și salubrizare au înregistrat o creștere de 15%.

Produsul intern brut (PIB) a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%.

Toate acestea vin după zece luni în care guvernul Bolojan a crescut TVA, accizele și impozitele locale, a introdus CASS-ul pentru pensionari, mame aflate în concediu de creșterea copiilor, veterani de război (retractată) și persoane cu handicap (retractată). De semenea, din luna februarie a acestui an, guvernul a introdus taxă pe concediul medical – neplata primei zile de concediu.