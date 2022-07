Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 iulie 2022. Gemenii au o perioadă favorabilă pentru investiții și achiziții

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 3– 9 iulie 2022. Invitata sa a fost Ingrid Baciu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 iulie 2022

“Marte pe grad anaretic in domiciliu alături de marele benefic, pluton delicat in continuare pe final de Capricorn, mercur in domiciliu pe al treilea decan, neptun agresat de mercur și Uranus de Saturn… aspecte care au un indice mare de predestinare”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii

Berbec

Atenție tuturor celor care se știu nativi berbec cu predispoziție spre agresivitate sau risc la ce faceți zilele acestea. Atenție la orice zonă de conflict pentru că ea poate să fie distructivă. Pe de altă parte, tot nativii berbec au și acest jupiter în semn care arată că dacă știți cum să îl potențați puteți să aveți parte de noroc, de șansă. Este o perioadă mult mai norocoasă pentru cei care sunt activi. Este o perioadă mai nefastă pentru care au ales să stagneze.

Taur

Ar fi bine să fie foarte atenți zilele acestea ce persoane sunt sincere, ce persoane nu sunt sincere. Este ceva ce plutește în aer cu acest Marte în ultimul grad și în berbec, și pe casa a douăsprezecea. Este ceva ce plutește în aer, poate fi vorba șid espre o agresiune astrală. Parcă îi survolează pe nativii taur. Ar fi bine să vă dați seama ce plutește în aer și de unde ar putea să vină această notă de disconfort, lipsă de onestitate sau chiar dușmănie.

Gemeni

Foarte intuitivă perioada din punctul de vedere al investițiilor. Sunt inspirați și cu Mercur, și cu Venus în semn. O perioadă foarte prolifică pentru investiții și achiziții. Rămâne această inflexibilitate într-un anumit domeniu. S-ar putea să își dorească ceva, dar totuși să îi oprească altceva. Este o zonă înc are gemenii au inflexibilitate.

Rac

Elemente interesante din punct de vedere al reorganizării anumitor structuri din viața dumneavoastră. Au nevoie să fie singuri cu gândurile lor, cu liniștea lor și cu relaxarea lor. Partea de agresivitate vine din zona relaționalului. Vom vedea foarte mulți nativi de felul înc are anturajul se raportează la ei. Fie vor avea în jur persoane care le cheltuie banii sau care îi pun în fața faptului împlinit.

Leu

O tensiune evidentă, așa cum este când ne aflăm în semnul anterior zodiei noastre. Soarele se găsește pe casa a douăsprezecea. Este ceva ce leii fac împotriva voinței lor. Leul fiind solar, evident că nu se simte foarte bine în Zodia racului. Vorbește despre orice activitate, dar nu activitatea pe care leii și-o doresc pentru a ieși în față, pentru a se afirma, pentru a străluci.

Fecioară

Experimentează puțin mai direct impactul acesta al lui neptun. Învață lucruri, descarcă karmă prin intermediul unor parteneri. S-ar putea să li se plătească niște polițe prin partenerii de viață sau partenerii de proiect, de afaceri. Atenție la accidente, riscuri, agresivitate, tot ce ține de investiții, achiziții! Încercați să fiți prudenți cu banii și cu investițiile.

Balanță

Nativii balanță învață prin intermediul serviciului, un loc de muncă foarte expresiv, care descarcă un soi de elemente karmice. Sunt foarte talentați la locul de muncă, acolo se face conexiunea cu planul divin. S-ar putea să aibă partenerul dumneavoastră de viață o experiență care să fie agresivă la adresa lui și automat suferiți și dumneavoastră.

Scorpion

Am tot vorbit despre această navetă pe care o fac scorpionii în ultima vreme, un du-te-vino obositor pe undeva dar karmic cu pluton pe casa a treia. Călătoresc foarte mult, cunosc oameni, discută cu fiecare, se adaptează. Au și o problemă personală de rezolvat, îi macină pe nativii scorpion. Majoritatea scorpionilor au un membru al familiei de care trebuie să se ocupe.

Săgetător

Zona care îi ajută să se regenereze este pe casa investițiilor, a banilor, a lucrurilor pe care le vedeți cu ochii dumneavoastră ca ieșind din mâinile dumneavoastră sau concepțiile dumneavoastră. Este o perioadă în care își găsesc modalitatea de regenerare în situații care îi fac să se simtă productivi, foarte abili în a-și demonstra potențialul de a investi.

Capricorn

Această provocare dată de marte pe grad anaretic în berbec se găsește pe casa familiei, pe casa a patra. Trebuie să fiți atent la orice element care poate veni pe casa familiei. Rămâneți calmi, temperați, nu vă enervați. Avem și factori de noroc cu acest jupiter pe casa a patra, un factor de noroc foarte frumos. Vom vedea nativi care își rezolvă probleme interesante, bune.

Vărsător

Mare atenție ce discutați, cu cine discutați. Saturn în vărsător este o infuziune pe semnd e aer și cu marte pe casa gemenilor dublăm. Atenție zilele acestea la orice formă de polemică, ceartă, discuție în contradictoriu. Vor fi și elemente karmice care vă atrag într-o cursă. Vărsătorii au un univers interior puternic, niște trăiri pe care numai ei le simt și cu cei asemenei lor, cu toți cei care au tipar de vărsător. Vom vedea foarte mulți vărsători care s evor uita la filme sau care au o lume interioară ingredibilă, o formă de recluziune, se retrag în postura nonacțiunii.

Pești

Această relaționare cu descărcările karmice despre care vorbeam are loc într-un mod foarte explicit. Fiind chiar în semnul peștilor se găsește în casa vieții, în casa berbecului. Se manifestă mult mai clar descărcarea karmică. Fac zilnic această descărcare, neptun fiind chiar în casa unu. Face parte din activitățile zilei. Este mult mai ușor să o înțelegeți și să o intuiți.