Scene tensionate vineri în Sinzig, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu o posibilă luare de ostatici. Poliția a intervenit de urgență la o sucursală Volksbank aflată în centrul orașului. Zona a fost imediat împânzită de forțe speciale și echipaje de intervenție, în timp ce operațiunea era în desfășurare.
O intervenție de amploare a autorităților are loc la o sucursală Volksbank, după ce poliția a fost alertată cu privire la o posibilă luare de ostatici. Anchetatorii suspectează că mai mulți atacatori sunt implicați în incident și că aceștia țin captive mai multe persoane, printre care și șoferul unei mașini blindate.
Autoritățile le-au cerut locuitorilor aflați în zona delimitată să nu își părăsească locuințele, însă un purtător de cuvânt al poliției a precizat că numărul persoanelor afectate de restricții nu este foarte mare, deoarece zona vizată este o stradă intens circulată.
Autoritățile din Renania-Palatinat au transmis că oferă foarte puține informații despre operațiunea aflată în desfășurare la sucursala Volksbank, invocând motive tactice și de siguranță.
Oficialul a declarat că evoluția situației rămâne incertă și că autoritățile trebuie să observe cum se vor desfășura lucrurile „în următoarele minute sau ore”, urmând ca ulterior să fie oferite informații complete.
Poliția a mai precizat că, în acest moment, nu există niciun pericol pentru cetățenii aflați în afara perimetrului de securitate și că primele informații despre incident au fost primite în jurul orei 09:00.