B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale

Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale

Ana Beatrice
08 mai 2026, 14:15
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Sursă Foto: Captură Video - YT / faz
Cuprins
  1. Ce se întâmplă la banca Volksbank din Sinzig
  2. De ce evită poliția să ofere detalii despre intervenția din Sinzig

Scene tensionate vineri în Sinzig, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu o posibilă luare de ostatici. Poliția a intervenit de urgență la o sucursală Volksbank aflată în centrul orașului. Zona a fost imediat împânzită de forțe speciale și echipaje de intervenție, în timp ce operațiunea era în desfășurare.

Ce se întâmplă la banca Volksbank din Sinzig

O intervenție de amploare a autorităților are loc la o sucursală Volksbank, după ce poliția a fost alertată cu privire la o posibilă luare de ostatici. Anchetatorii suspectează că mai mulți atacatori sunt implicați în incident și că aceștia țin captive mai multe persoane, printre care și șoferul unei mașini blindate.

Potrivit poliției din Renania-Palatinat, situația este momentan „statică”, fără evoluții majore raportate de autorități. În districtul Ahrweiler au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție și forțe speciale. Totodată, în orașul Sinzig au fost instituite măsuri stricte de securitate și perimetre ample de izolare, notează bluewin.ch.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor aflați în zona delimitată să nu își părăsească locuințele, însă un purtător de cuvânt al poliției a precizat că numărul persoanelor afectate de restricții nu este foarte mare, deoarece zona vizată este o stradă intens circulată.

De ce evită poliția să ofere detalii despre intervenția din Sinzig

Autoritățile din Renania-Palatinat au transmis că oferă foarte puține informații despre operațiunea aflată în desfășurare la sucursala Volksbank, invocând motive tactice și de siguranță.

Purtătorul de cuvânt al poliției a refuzat să precizeze câte persoane se află în interiorul băncii sau ce măsuri urmează să fie luate. Acesta a explicat că anchetatorii sunt extrem de precauți cu informațiile oferite, inclusiv din cauza posibilității ca „cineva să asculte”.

Oficialul a declarat că evoluția situației rămâne incertă și că autoritățile trebuie să observe cum se vor desfășura lucrurile „în următoarele minute sau ore”, urmând ca ulterior să fie oferite informații complete.

Poliția a mai precizat că, în acest moment, nu există niciun pericol pentru cetățenii aflați în afara perimetrului de securitate și că primele informații despre incident au fost primite în jurul orei 09:00.

Tags:
Citește și...
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Externe
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Externe
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Externe
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
Externe
Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Externe
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Externe
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Externe
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Externe
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Externe
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Externe
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Ultima oră
14:57 - Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
14:51 - Dominic Fritz provoacă confuzie în rândul simpatizanților USR. Dublul limbaj în raport cu PSD: Adio, dar colaborez cu tine
14:36 - Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
14:21 - Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
13:58 - Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
13:54 - Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
13:38 - Replica PSD la acordul Bolojan-Fritz. Social-democrații negociază o nouă majoritate parlamentară
13:36 - Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
13:18 - Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”
13:15 - PSD îl somează pe Bolojan să oprească „numirile pe pile” din Guvern. Social-democrații amenință cu anularea tuturor deciziilor