Scene tensionate vineri în Sinzig, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu o posibilă luare de ostatici. Poliția a intervenit de urgență la o sucursală Volksbank aflată în centrul orașului. Zona a fost imediat împânzită de forțe speciale și echipaje de intervenție, în timp ce operațiunea era în desfășurare.

Ce se întâmplă la banca Volksbank din Sinzig

O intervenție de amploare a autorităților are loc la o sucursală Volksbank, după ce poliția a fost alertată cu privire la o posibilă luare de ostatici. Anchetatorii suspectează că mai mulți atacatori sunt implicați în incident și că aceștia țin captive mai multe persoane, printre care și șoferul unei mașini blindate.

Potrivit poliției din Renania-Palatinat, situația este momentan „statică”, fără evoluții majore raportate de autorități. În districtul Ahrweiler au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție și forțe speciale. Totodată, în orașul Sinzig au fost instituite măsuri stricte de securitate și perimetre ample de izolare, notează .

Autoritățile le-au cerut locuitorilor aflați în zona delimitată să nu își părăsească locuințele, însă un purtător de cuvânt al poliției a precizat că numărul persoanelor afectate de restricții nu este foarte mare, deoarece zona vizată este o stradă intens circulată.

De ce evită poliția să ofere detalii despre intervenția din Sinzig

Autoritățile din Renania-Palatinat au transmis că oferă foarte puține informații despre operațiunea aflată în desfășurare la sucursala Volksbank, invocând motive tactice și de siguranță.

Purtătorul de cuvânt al poliției a refuzat să precizeze câte persoane se află în interiorul băncii sau ce măsuri urmează să fie luate. Acesta a explicat că anchetatorii sunt extrem de precauți cu informațiile oferite, inclusiv din cauza posibilității ca „cineva să asculte”.

Oficialul a declarat că evoluția situației rămâne incertă și că autoritățile trebuie să observe cum se vor desfășura lucrurile „în următoarele minute sau ore”, urmând ca ulterior să fie oferite informații complete.

Poliția a mai precizat că, în acest moment, nu există niciun pericol pentru cetățenii aflați în afara perimetrului de securitate și că primele informații despre incident au fost primite în jurul orei 09:00.