Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 13:54
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Vandeville Eric/ABACA
Cuprins
  1. Rugăciune pentru pace și responsabilitate globală
  2. Mesaj într-un context tensionat
  3. Critici la adresa războiului și economiei armamentului
  4. „Nu ne putem obișnui cu războiul”
  5. Un pontificat tot mai vocal

Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel către liderii mondiali să reducă tensiunile și violența, într-un discurs susținut la un an de la preluarea conducerii Bisericii Catolice. Mesajul vine într-un context internațional tensionat și la scurt timp după o întâlnire delicată cu oficiali americani la Vatican.

Rugăciune pentru pace și responsabilitate globală

Suveranul Pontif le-a cerut credincioșilor să se roage pentru ca liderii politici să renunțe la violență și să promoveze pacea, scrie Agerpres.

„Să atingă inimile, să calmeze ranchiuna și ura fratricidă și să-i lumineze pe cei care au responsabilități speciale de guvernare”, a spus Papa Leon al XIV-lea, într-un discurs rostit la Pompei.

Mesaj într-un context tensionat

Declarațiile vin la o zi după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio, desfășurată într-un climat marcat de tensiuni între Vatican și Washington.

Relațiile au fost afectate în ultimele săptămâni, după ce fostul președinte american Donald Trump a criticat public pozițiile pontifului privind conflictele internaționale.

Critici la adresa războiului și economiei armamentului

Papa Leon al XIV-lea a avertizat că pacea globală este amenințată nu doar de conflicte, ci și de prioritățile economice ale statelor.

„Pacea mondială este pusă în pericol de tensiunile internaționale și de o economie care preferă comerțul cu arme în locul respectării vieții umane”, a afirmat acesta.

„Nu ne putem obișnui cu războiul”

Pontiful a transmis și un mesaj ferm împotriva normalizării conflictelor armate în discursul public și în viața de zi cu zi.

„Nu ne putem resemna cu imaginile morții pe care ni le arată știrile în fiecare zi”, a subliniat Papa Leon.

Un pontificat tot mai vocal

Fostul cardinal Robert Prevost, ales papă în mai 2025, a adoptat în ultimele săptămâni un ton mai ferm pe teme internaționale, condamnând războiul și derapajele autoritare.

Discursul de la Pompei marchează un moment important al pontificatului său, confirmând implicarea activă în problemele globale și apelurile constante pentru pace.

