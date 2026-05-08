Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Adrian Teampău
08 mai 2026, 13:58
Sursa foto: Hepta.ro / SportPictures / Gică FLUȘTER/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Gică Hagi schimbă fața echipei naționale
  2. Lista preliminară cu fotbaliştii din străinătate

Gică Hagi, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a convocat 23 de jucători care evoluează la echipe din străinătate, pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. România are programate cele două partide în luna iunie. 

Gică Hagi schimbă fața echipei naționale

Selecţionerul a convocat preliminar 23 de jucători care evoluează la cluburi din străinătate. Dintre cei solicitați, de Gică Hagi, să participe la cele două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor, pe care le va disputa echipa națională de fotbal, patru sunt debutanți. Este vorba despre portarul Otto Hindrich, fundaşul Tony Strata, mijlocaşul Marius Corbu şi atacantul Ianis Stoica.

Echipa naţională va disputa două partide de pregătire, primele sub conducerea noului selecționer, cu Georgia și Țara Galilor. Prima partidă, cu Georgia este programată pe 2 iunie, de la ora 20:00, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi. Cel de-al doilea meci, cu Ţara Galilor, se va juca pe 6 iunie, de la ora 20:45 pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii selecționați acum, cărora li se vor adăuga jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Noul selecționer a fost numit după decesul lui Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal alegându-l pe Hagi ca să preia această funcție. De altfel, el a fost favorit, în condițiile în care contractul cu Lucescu s-a încheiat după campania de calificări la Cupa Mondială. Contractul noului selecționer va dura doi ani, fiind prelungit automat dacă reușește calificarea la EURO 2028. În caz contrar, FRF va stabili dacă antrenorul rămâne sau nu.

Lista preliminară cu fotbaliştii din străinătate

Jucătorii din străinătate, convocați de Gică Hagi pentru cele două meciuri ale echipei naționale sunt următorii:

  • Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo/Spania, 9 selecţii/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varşovia/Polonia, debutant);
  • Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, debutant), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 23/0), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia, 29/1), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 9/1), Bogdan Racoviţan (Rakow/Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 45/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel, 2/0);
  • Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa/Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 74/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 86/15), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 7/0), Marius Corbu (Ferencvaros/Ungaria, debutant), Adrian Şut (Al-Ain/EAU, 8/0), Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 53/8), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 35/5);
  • Atacanţi: Ianis Stoica (Estrela Amadora/Portugalia, debutant), Denis Drăguş (Gaziantep FK/Turcia, 27/7), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 20/2), Louis Munteanu (DC United/SUA, 4/2).
